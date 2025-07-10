Киносатиру на сошедший с ума мир покажут в Саду Нурова

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В екатеринбургском Саду Нурова заработал кинотеатр под открытым небом, и ближе к концу этой недели там покажут один из самых заметных и остроумных сатирических фильмов последнего времени.Вечером четверга, 17 июля, в 21.00, в уютной атмосфере Сада пройдёт показ и обсуждение фантастической комедии «Не смотрите наверх» (режиссёр Адам Маккей, 2021). Картина, ставшая культурным феноменом и вызвавшая бурные дискуссии по всему миру, послужит поводом для разговора о тревожной современности. Почему мы верим в фальшивые авторитеты и игнорируем реальные угрозы? Почему в мире, полном информации, правда становится неудобной, а эксперты — невидимыми?Напомним, что в фильме «Не смотрите наверх» занято большое созвездие знаменитых актёров: Леонардо ДиКаприо, Мэрил Стрип, Дженнифер Лоуренс, Кэйт Бланшетт, Тимоти Шаломе, Рон Перлман и многие другие. По сюжету, в сторону Земли летит огромный метеорит, грозящий существованию человечества. Астрономы пытаются предупредить правительство, но сталкиваются с равнодушием, популизмом и непроходимой глупостью, которые, кажется, поразили все слои современного общества.Сеанс платный. Записаться на показ фильма «Не смотрите наверх» можно через телеграм-контакт @MarinaIsHappy.