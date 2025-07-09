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Пикет в защиту архитектуры свердловского конструктивизма проходит в Екатеринбурге
Фото: Свердловское отделение ВООПИиК / t.me/voopiik66
К резиденции губернатора Свердловской области вышла представительница регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Екатерина Сосунова. Целью она назвала привлечение внимания к возможному сносу здания общежития ДОСААФ на Воеводина.
К пикетчице вышел представитель регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой и пообещал, что в аппарате будут разбираться в ситуации.
Напомним, в настоящее время на антикоррупционной экспертизе находится приказ об исключении здания из списка выявленных ОКН. Свердловское отделение ВООПИиК настаивает на том, что решение противоречит закону, так как управление рассмотрело отрицательную экспертизу застройщика, но проигнорировало экспертизу, заказанную ВООПИиК.
До этого ВООПИиК обращались к врио губернатора Денису Паслеру, однако он до сих пор не высказывал свою позицию по этому поводу, в обществе.
Как сообщили Вечерним ведомостям в ВООПИиК, они намерены продолжать пикеты с жалобами на действия Свердлохранкультуры.
Добавим, что в конце прошлой недели депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв сообщил, что встречался с новым владельцем здания и потенциальным застройщиком – по словам парламентария, тот его заверил, что здание не планируют сносить, а собираются вводить в оборот (сейчас оно пустует). Однако сам застройщик пока публичных заявлений по поводу бывшего общежития на Воеводина не делал. В 2022 году, напомним, конструктивистское здание было продано ДОСААФ девелоперской компании ООО «Специализированный застройщик "Дом на Воеводина"».
К пикетчице вышел представитель регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой и пообещал, что в аппарате будут разбираться в ситуации.
Напомним, в настоящее время на антикоррупционной экспертизе находится приказ об исключении здания из списка выявленных ОКН. Свердловское отделение ВООПИиК настаивает на том, что решение противоречит закону, так как управление рассмотрело отрицательную экспертизу застройщика, но проигнорировало экспертизу, заказанную ВООПИиК.
До этого ВООПИиК обращались к врио губернатора Денису Паслеру, однако он до сих пор не высказывал свою позицию по этому поводу, в обществе.
Как сообщили Вечерним ведомостям в ВООПИиК, они намерены продолжать пикеты с жалобами на действия Свердлохранкультуры.
Добавим, что в конце прошлой недели депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв сообщил, что встречался с новым владельцем здания и потенциальным застройщиком – по словам парламентария, тот его заверил, что здание не планируют сносить, а собираются вводить в оборот (сейчас оно пустует). Однако сам застройщик пока публичных заявлений по поводу бывшего общежития на Воеводина не делал. В 2022 году, напомним, конструктивистское здание было продано ДОСААФ девелоперской компании ООО «Специализированный застройщик "Дом на Воеводина"».
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Прокуратуру попросили проверить законность отказа включать конструктивистское здание ДОСААФ в реестр памятников
09 июля 2025
09 июля 2025