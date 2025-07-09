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Пикет в защиту архитектуры свердловского конструктивизма проходит в Екатеринбурге

13.51 Понедельник, 14 июля 2025
Фото: Свердловское отделение ВООПИиК / t.me/voopiik66
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К резиденции губернатора Свердловской области вышла представительница регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Екатерина Сосунова. Целью она назвала привлечение внимания к возможному сносу здания общежития ДОСААФ на Воеводина.

К пикетчице вышел представитель регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой и пообещал, что в аппарате будут разбираться в ситуации.

Напомним, в настоящее время на антикоррупционной экспертизе находится приказ об исключении здания из списка выявленных ОКН. Свердловское отделение ВООПИиК настаивает на том, что решение противоречит закону, так как управление рассмотрело отрицательную экспертизу застройщика, но проигнорировало экспертизу, заказанную ВООПИиК. 

До этого ВООПИиК обращались к врио губернатора Денису Паслеру, однако он до сих пор не высказывал свою позицию по этому поводу, в обществе.

Как сообщили Вечерним ведомостям в ВООПИиК, они намерены продолжать пикеты с жалобами на действия Свердлохранкультуры.

Добавим, что в конце прошлой недели депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв сообщил, что встречался с новым владельцем здания и потенциальным застройщиком – по словам парламентария, тот его заверил, что здание не планируют сносить, а собираются вводить в оборот (сейчас оно пустует). Однако сам застройщик пока публичных заявлений по поводу бывшего общежития на Воеводина не делал. В 2022 году, напомним, конструктивистское здание было продано ДОСААФ девелоперской компании ООО «Специализированный застройщик "Дом на Воеводина"».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:55 Обвиняемому в убийстве подруги и её матери подростку огласили приговор в Екатеринбурге
12:28 В Екатеринбурге продлили ремонт трамвайных путей на перекрестке Радищева – Московская
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11:15 В Исети готовят к открытию новый физкультурно-оздоровительный комплекс
09:46 Количество пострадавших от отравления хлором в «Баден-Бадене» увеличилось до 31
09:38 СК возбудил уголовное дело после массового отравления среди сотрудников «Баден-Бандена» в Екатеринбурге
20:38 26 сотрудников банного комплекса «Баден-Баден» отравились в Екатеринбурге
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14:25 В Алапаевске мужчина угнал авто, сжёг его и пошёл воровать ноутбук в Дом культуры
13:27 Два модульных отеля появятся в Верхней Пышме и Сысерти к 2027 году
12:39 В Свердловской области выросло число лесных пожаров: за сутки зафиксированы три очага
12:18 Водитель Hyundai погиб при опрокидывании в кювет у станции Аять
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17:32 Случайный арест помог раскрыть преступление против пенсионерки в Асбесте, совершённое в 2021 году
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15:16 В Свердловской области на воде с начала сезона погибли 17 человек, включая пятерых детей
14:21 В Свердловской области трёх краснокнижных филинов готовят к выпуску в дикую природу
13:09 В Свердловской области за июнь пропали 131 человек: 10 по-прежнему не найдены
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