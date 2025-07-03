В Алапаевске впервые пройдёт музыкальный фестиваль «Путь Чайковского»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Уже завтра, 12 июля, в Алапаевске, состоится первый музыкальный фестиваль, посвящённый творческому наследию Петра Ильича Чайковского. Однодневное событие объединит выступления юных дарований и признанных профессионалов, а также познакомит зрителей с редкими хоровыми произведениями русских композиторов.Начнётся фестиваль ровно в полдень в стенах Дома-музея Чайковского. Здесь прозвучат камерные и фортепианные произведения композитора в исполнении молодых музыкантов из Свердловской области — лауреатов международных конкурсов и учеников Уральской специальной музыкальной школы. Концерт станет данью уважения раннему периоду жизни Чайковского.Во второй части фестиваля, которая начнётся в 14.00, действие переместится на Соборную площадь города. Перед зрителями выступит Симфонический хор Свердловской филармонии. В программе — редкие хоровые миниатюры Чайковского, а также произведения его учителя Антона Рубинштейна и ученика Сергея Танеева. Таким образом, организаторы фестиваля стремятся показать музыкальную преемственность и творческие связи, сформировавшие целую эпоху русской классической музыки.Почему именно Алапаевск стал местом проведения фестиваля? Дело в том, что в детстве Петя Чайковский переехал сюда вместе с родителями и прожил некоторое время на Урале, пока не уехал учиться в Петербург. Без сомнения, даже короткое пребывание в Алапаевске оставило свой след в сердце будущего композитора, а, значит, так или иначе отразилось и на творчестве.