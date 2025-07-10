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Культовый фильм про гравицапу и пепелацы покажут в Ельцин-центре бесплатно
Кадр из фильма «Кин-дза-дза!»
На 13 июля в кинозале Ельцин-центра запланирован показ культового шедевра сатирической кинофантастики — фильма Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». Показ состоится в рамках кинопрограммы проекта «Перестройка-40» и станет частью большого разговора о времени, которое изменило страну.
Фантастическая антиутопия, снятая в 1986 году, сегодня воспринимается чуть ли не актуальней, чем сорок десятилетий назад. По сюжету, простой прораб Владимир Николаевич и неловкий студент случайно оказываются в другой галактике, на пустынной и жестокой планете Плюк. Наблюдая за жизнью инопланетной цивилизации и проходя через удивительные приключения, двое землян пытаются вернуться на родную планету, где — если задуматься — многое устроено так же, как и у инопланетян, только не в такой гротескной форме.
Данелия прибег к фантастической истории, чтобы высмеять пороки современного советского общества, не изжитые, к сожалению, и в России. Но «Кин-дза-дза!» — больше, чем остроумная сатира. Это ещё и глубокая философская притча о человеческой личности и о социуме, который эту личность стремится подавить и усреднить. В фильме блестяще сыграли известные актёры Станислав Любшин, Юрий Яковлев, Евгений Леонов. Исполнитель роли студента Леван Габриадзе впоследствии сам станет успешным кинорежиссёром.
Показ фильма в Ельцин-центре начнётся в 14.30. Вход свободный, но по предварительной регистрации.
Фантастическая антиутопия, снятая в 1986 году, сегодня воспринимается чуть ли не актуальней, чем сорок десятилетий назад. По сюжету, простой прораб Владимир Николаевич и неловкий студент случайно оказываются в другой галактике, на пустынной и жестокой планете Плюк. Наблюдая за жизнью инопланетной цивилизации и проходя через удивительные приключения, двое землян пытаются вернуться на родную планету, где — если задуматься — многое устроено так же, как и у инопланетян, только не в такой гротескной форме.
Данелия прибег к фантастической истории, чтобы высмеять пороки современного советского общества, не изжитые, к сожалению, и в России. Но «Кин-дза-дза!» — больше, чем остроумная сатира. Это ещё и глубокая философская притча о человеческой личности и о социуме, который эту личность стремится подавить и усреднить. В фильме блестяще сыграли известные актёры Станислав Любшин, Юрий Яковлев, Евгений Леонов. Исполнитель роли студента Леван Габриадзе впоследствии сам станет успешным кинорежиссёром.
Показ фильма в Ельцин-центре начнётся в 14.30. Вход свободный, но по предварительной регистрации.
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