В планетарии екатеринбургского музея расскажут про инопланетян

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Через неделю, 18 июля, в планетарии Музея радио имени А. Попова состоится необычная лекция. Её слушателям расскажут о возможности существования жизни на других планетах и о том, как инопланетных жителей изображают в книгах и фильмах.Лекция в Музее радио носит название «Дети галактики: образы инопланетян в кино и литературе». Гостей ждёт путешествие в мир научной фантастики, кинематографа и человеческих фантазий о внеземной жизни. Почему в массовом сознании инопланетяне чаще всего прилетают на «летающих тарелках»? Как и зачем человечество уже десятки лет ищет следы внеземного разума? И правда ли, что мы сами больше похожи на пришельцев, чем думаем? Об этом и многом другом расскажет научный сотрудник музея Александр Сысолятин.Желающим попасть на лекцию следует поторопиться с предварительной регистрацией. Дело в том, что количество мест ограничено — слушателями «инопланетной» беседы станут только первые 15 человек, выразившие желание послушать лектора. Забронировать место можно по телефону +7 (343) 371-50-60.Мероприятие состоится в здании музея по адресу: улица Розы Люксембург, 9/11. Начало лекции запланировано на 16.30.