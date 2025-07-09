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В Ельцин-центре пройдёт лекция о важности биоразнообразия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
О том, что может грозить планете при потере биоразнообразия и какие насекомые видели динозавров, расскажут в Ельцин-центре. Лекции будет вести биолог и популяризатор науки Илья Гомыранов.
18 июля в 19.00 в Саду трав – он находится между Ельцин-центром и Драмтеатром – Гомыранов в рамках лекции «Биобезобразие. Куда исчезли пчёлы и воробьи?» объяснит, какую роль организмы играют в поддержании жизни на планеты и что случится, если биологическое разнообразие будет утрачено.
19 июля также в 19.00 в Саду трав Илья Гомыранов проведёт ещё одну не менее интересную лекцию – «Многоногие соседи: микропутешествие по Саду трав» о насекомых, которые видели динозавров, и о цветах, которыми лечили простуду в XVII веке.
18 июля в 19.00 в Саду трав – он находится между Ельцин-центром и Драмтеатром – Гомыранов в рамках лекции «Биобезобразие. Куда исчезли пчёлы и воробьи?» объяснит, какую роль организмы играют в поддержании жизни на планеты и что случится, если биологическое разнообразие будет утрачено.
«Глобальные климатические катастрофы, крах экосистем, неуправляемые пандемии и социально-экономические кризисы – вот лишь некоторые из возможных сценариев конца света, связанные с утратой биоразнообразия»,
– говорится в анонсе лекции.
19 июля также в 19.00 в Саду трав Илья Гомыранов проведёт ещё одну не менее интересную лекцию – «Многоногие соседи: микропутешествие по Саду трав» о насекомых, которые видели динозавров, и о цветах, которыми лечили простуду в XVII веке.
«Узнаете, как насекомые захватили планету, зачем растениям запах, и что скрывает котовник, чубушник и полынь»,
– обещает лектор.
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