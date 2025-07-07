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Столетие со дня рождение советского сказочника в Белинке отметят лекцией

20.55 Вторник, 8 июля 2025
Фото: Свердловская областная библиотека имени В. Белинского / book.uraic.ru
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Завтра, 9 июля, в Литературной гостиной Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского состоится лекция, посвящённая 100-летию со дня рождения Радия Погодина. Он известен, прежде всего, добрыми и светлыми книгами для детей.

Завтрашнее мероприятие входит в цикл «Писатели для разных поколений» и будет интересно всем, кто хочет глубже узнать русскую литературу второй половины ХХ века. О жизни и творчестве Погодина расскажет филолог Валентина Живаева. В частности, она расскажет слушателям, что за образами его сказочных героев стоит человек с непростой судьбой и что писатель был участником Великой Отечественной войны, а кроме детских книг писал и серьёзную прозу для взрослых.

Родился Радий Погодин 16 августа 1925-го года в Новгородской губернии. Вместе с родителями переехал в Ленинград, а на фронт уходил из Пскова в середине войны, пережив блокаду и эвакуацию.

Первый рассказ Погодина был опубликован в 1954-м году, а первую книгу — «Муравьиное масло» — издали в 1957-м году. Впоследствии из-под пера писателя вышли такие книги, как «Кирпичные острова», «Трень-Брень», «Зелёный попугай».

Подробнее о жизни и творчестве Радия Погодина можно будет узнать из завтрашней лекции в Белинке. Начало её в 18.00, вход свободный.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:36 В Техуниверситете УГМК прошла церемония вручения дипломов выпускникам: среди них – тысячный студент
16:40 Паслер отчитался перед Мишустиным о социально-экономических показателях Свердловской области
16:12 Карпинскую администрацию обязали вне очереди предоставить местной жительнице благоустроенную квартиру
15:23 В Каменске-Уральском мужчина вскрыл два автомобиля, чтобы впечатлить подругу
14:42 Мэрия Екатеринбурга рассказала, почему отклонила предложения горожан к программе благоустройства
14:35 С начала года в екатеринбургский «Гортранс» на работу приняли 100 специалистов
13:26 Сразу с двумя «львятами» столкнулась Audi в Верхней Пышме
12:59 Жалобы на приставучего мужчину с Уралмаша дошли до главы СК
12:17 В Нижнем Тагиле Lexus снёс ограждение и упал с моста
11:57 В Первоуральске за попытку дать взятку осудили мастера дорожно-строительной организации
11:16 Ещё одна тысяча человек принесла на себе клещей в Свердловской области
10:23 Жителя Нижнего Тагила наказали штрафом и исправительными работами за оскорбления приставов
09:48 СМИ сообщают об утонувшем мальчике на Черноисточинском пруду
09:22 Роспотребнадзор проверяет воздух в Екатеринбурге после пожара на улице Монтажников
21:23 Огромный пожар уничтожает склад в Екатеринбурге
20:55 Олимпиаду в миниатюре покажут в Белинке
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