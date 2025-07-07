Столетие со дня рождение советского сказочника в Белинке отметят лекцией

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Завтра, 9 июля, в Литературной гостиной Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского состоится лекция, посвящённая 100-летию со дня рождения Радия Погодина. Он известен, прежде всего, добрыми и светлыми книгами для детей.Завтрашнее мероприятие входит в цикл «Писатели для разных поколений» и будет интересно всем, кто хочет глубже узнать русскую литературу второй половины ХХ века. О жизни и творчестве Погодина расскажет филолог Валентина Живаева. В частности, она расскажет слушателям, что за образами его сказочных героев стоит человек с непростой судьбой и что писатель был участником Великой Отечественной войны, а кроме детских книг писал и серьёзную прозу для взрослых.Родился Радий Погодин 16 августа 1925-го года в Новгородской губернии. Вместе с родителями переехал в Ленинград, а на фронт уходил из Пскова в середине войны, пережив блокаду и эвакуацию.Первый рассказ Погодина был опубликован в 1954-м году, а первую книгу — «Муравьиное масло» — издали в 1957-м году. Впоследствии из-под пера писателя вышли такие книги, как «Кирпичные острова», «Трень-Брень», «Зелёный попугай».Подробнее о жизни и творчестве Радия Погодина можно будет узнать из завтрашней лекции в Белинке. Начало её в 18.00, вход свободный.