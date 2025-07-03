Олимпиаду в миниатюре покажут в Белинке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Во вторник, 8 июля, Свердловская областная библиотека имени В. Белинского откроет выставку, посвящённую 45-летию XXII летних Олимпийских игр 1980 года. Экспозиция под названием «Уральцы и Олимпиада-80» разместится в отделе краеведческой литературы и станет настоящим путешествием в эпоху, когда весь Советский Союз жил ожиданием большого спортивного праздника.Помимо прочего, выставка «Уральцы и Олимпиада-80» напомнит, какой значительный вклад внёс регион в подготовку и проведение Олимпиады. Из экспозиции можно узнать, какие спортивные объекты строили на Урале, какую сувенирную продукцию разрабатывали и кого из олимпийских чемпионов воспитали. Особое место на выставке займёт рассказ о то, как волейболистки знаменитой «Уралочки» выступили в составе женской сборной СССР, и о том, как легкоатлетка из Дегтярска Ольга Минеева завоевала олимпийское золото.Посетители выставки смогут увидеть редкие архивные документы, вырезки из газет, музейные экспонаты, фотографии и раритеты из частных коллекций, сохранившие дух и атмосферу московского лета 1980 года.А уже на следующий день, 9 июля в 18.30, в библиотеке состоится встреча с олимпийской чемпионкой Ириной Зильбер — одной из ярчайших российских гимнасток, золотой медалисткой Олимпиады в Сиднее 2000-го года. Ирина поделится воспоминаниями о своём пути в большой спорт, расскажет о закулисье сборной, значении тренера в жизни спортсмена и о том, как совмещать карьеру с семьёй.Выставка «Уральцы и Олимпиада-80» будет работать до 25 сентября. Вход на выставку свободный (как и на встречу со спортсменкой).