На «приключенческую» выставку приглашает книгочеев Белинка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В первый день июля в отделе литературы на иностранных языках Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского открылась новая тематическая выставка. Она посвящена одному из самых захватывающих и любимых читателями жанров — приключенческой литературе.Экспозиция получила говорящий и ностальгический заголовок — «Библиотека приключений» — и вдохновлена одноимённой книжной серией, выходившей в Советском Союзе в 1955–1970 годах. Тогда издательства «Детгиз» и «Детская литература» выпустили два десятка томов классических приключенческих и фантастических романов, оформив серию, ставшую культовой для целого поколения. Именно благодаря этим книгам миллионы читателей познакомились с подвигами мушкетёров, путешествиями капитана Немо, поисками сокровищ и бегством с затерянных островов.В числе авторов серии — признанные мастера приключений: Александр Дюма, Жюль Верн, Артур Конан Дойл, Даниэль Дефо, Джонатан Свифт, Марк Твен, Уилки Коллинз и, конечно, Роберт Льюис Стивенсон. Его вклад в развитие жанра на выставке в Белинке отмечен особо, ведь в этом году исполняется 175 лет со дня рождения автора романов «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». В экспозиции представлены как советские переводы, так и оригинальные издания на английском языке.Организаторы постарались сделать выставку по-настоящему межкультурной: среди экспонатов — издания на английском, французском, испанском, японском и китайском языках. Увидеть их в рамках «приключенческой выставки» можно будет до конца лета: «Библиотека приключений» проработает до 30 сентября на четвёртом этаже здания пристроя библиотеки. Вход на выставку свободный.