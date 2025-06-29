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Фестиваль деревянных домов и плотницких искусств пройдёт в Висимо-Уткинске

18.45 Среда, 2 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В ближайшее воскресенье, 6 июля, уютный посёлок Висимо-Уткинск в Свердловской области станет центром притяжения для всех, кто ценит народное искусство, плотницкое мастерство и деревянное зодчество. Здесь весь выходной день будет посвящён фестивалю «Традиция».

«Традиция» — это праздник ремесла, истории и архитектурного наследия, организованный в окружении старинных деревянных домов. Организаторы фестиваля подготовили насыщенную программу. Воскресное утро в Висимо-Уткинске начнётся с презентации одноимённого объединения «Традиция», затем гостей ждут интерактивные выставки старинных плотницких инструментов и редких книг о деревянной архитектуре, мастер-классы по вырубке венца и резьбе деревянной скульптуры. Желающие смогут научиться создавать целые деревяные городки в миниатюре.

Во второй половине дня начнётся конкурс-клаузура «Сельский деревянный дом». Участникам его предстоит в течение часа воплотить архитектурную идею в макете или наброске. А кульминацией фестиваля станут лекции: Андрей Романов расскажет о деревянном зодчестве Свердловской области, а затем вместе с Николаем Зыковым поделится опытом исследования и экспертной оценки старинных построек.

Все мероприятия фестиваля «Традиция» бесплатны. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:34 В сентябре в Верхней Пышме проведут соревнования для детей, победивших онкологию
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17:26 Житель Асбеста с помощью сим-карт с историей оформлял кредиты на старых владельцев
16:56 В Екатеринбурге до конца лета закроют движение по улице Мельникова
16:14 В поджоге автомобиля на Ключевской в Екатеринбурге обвинили бывшего супруга дочери хозяйки машины
15:41 Жителю Каменска-Уральского предъявили обвинение в похищении трёх подростков и вымогательствах
14:50 В Нижнем Тагиле нашли две гранаты времён Гражданской войны
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13:09 Три пожара тушат в свердловских лесах
12:33 Штрафом в 300 тысяч рублей обернулась для банка внеплановая поверка свердловских приставов
11:58 В Свердловской области могут отменить особый противопожарный режим
11:44 В Свердловской области несовершеннолетних «зацеперов» хотят отправлять в спецшколы
10:34 Главе СК доложат о ситуации с многоквартирным дома с протекающей крышей в Белоярском районе
10:08 Выезд на встречную полосу под Ачитом привёл к серьёзному ДТП
09:40 Екатеринбург выставил на торги брутто-контракты
09:02 Врезавшийся в забор грузовик под Первоуральском перекрыл движение на Пермском тракте
22:31 Книга стихов известного уральского журналиста обрела «официальный» статус
21:48 Трёх кошек спас в воскресенье известный уральский зоозащитник на улицах Екатеринбурга
20:46 В Екатеринбурге появилась ещё одна памятная доска Владиславу Крапивину
20:10 Екатеринбургский зооприют «Клякса» хлопочет о здоровье чёрной Кляксы
19:35 Транспортная прокуратура добилась приведения в порядок железнодорожных переездов в Берёзовском
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