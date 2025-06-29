Возрастное ограничение 18+
Фестиваль деревянных домов и плотницких искусств пройдёт в Висимо-Уткинске
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В ближайшее воскресенье, 6 июля, уютный посёлок Висимо-Уткинск в Свердловской области станет центром притяжения для всех, кто ценит народное искусство, плотницкое мастерство и деревянное зодчество. Здесь весь выходной день будет посвящён фестивалю «Традиция».
«Традиция» — это праздник ремесла, истории и архитектурного наследия, организованный в окружении старинных деревянных домов. Организаторы фестиваля подготовили насыщенную программу. Воскресное утро в Висимо-Уткинске начнётся с презентации одноимённого объединения «Традиция», затем гостей ждут интерактивные выставки старинных плотницких инструментов и редких книг о деревянной архитектуре, мастер-классы по вырубке венца и резьбе деревянной скульптуры. Желающие смогут научиться создавать целые деревяные городки в миниатюре.
Во второй половине дня начнётся конкурс-клаузура «Сельский деревянный дом». Участникам его предстоит в течение часа воплотить архитектурную идею в макете или наброске. А кульминацией фестиваля станут лекции: Андрей Романов расскажет о деревянном зодчестве Свердловской области, а затем вместе с Николаем Зыковым поделится опытом исследования и экспертной оценки старинных построек.
Все мероприятия фестиваля «Традиция» бесплатны. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
«Традиция» — это праздник ремесла, истории и архитектурного наследия, организованный в окружении старинных деревянных домов. Организаторы фестиваля подготовили насыщенную программу. Воскресное утро в Висимо-Уткинске начнётся с презентации одноимённого объединения «Традиция», затем гостей ждут интерактивные выставки старинных плотницких инструментов и редких книг о деревянной архитектуре, мастер-классы по вырубке венца и резьбе деревянной скульптуры. Желающие смогут научиться создавать целые деревяные городки в миниатюре.
Во второй половине дня начнётся конкурс-клаузура «Сельский деревянный дом». Участникам его предстоит в течение часа воплотить архитектурную идею в макете или наброске. А кульминацией фестиваля станут лекции: Андрей Романов расскажет о деревянном зодчестве Свердловской области, а затем вместе с Николаем Зыковым поделится опытом исследования и экспертной оценки старинных построек.
Все мероприятия фестиваля «Традиция» бесплатны. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию