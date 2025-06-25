Книга стихов известного уральского журналиста обрела «официальный» статус

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Известный журналист Евгений Сусоров сообщил, что его новая книга — сборник стихов «Вопрос времени» — получила международный книжный номер ISBN. Кроме того, она занесена в фонд Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В. Белинского.Два этих обстоятельства — номер ISBN и занесение в библиотечные фонды — меняет статус книги с «самиздата» на полноценное книжное издание. Впрочем, к моменту обретения этого статуса тираж книги почти разошёлся.«Вопрос времени» — это сборник стихов Евгения Сусорова, изящно проиллюстрированных графикой сотрудника «Белинки» Сергея Ивкина. Рисунки, которые можно увидеть на страницах издания, выполнены одной непрерывной линией. Как пояснил художник, он сначала выстраивает композицию, а затем по эскизу проводит непрерывный росчерк, превращающий рисунок в цельное графическое высказывание. Такой подход идеально сочетается с атмосферой книги, где слово и линия идут рука об руку.Презентация книги «Вопрос времени» состоялась в Белинке на днях. Для любителей современной поэзии и изысканных книжных иллюстраций она доступна в фонде библиотеки.К слову, «Вопрос времени» — не первая книга, вышедшая из-под пера Евгения Сусорова. В начале нового тысячелетия талантливый журналист, работавший в газетах «На смену!» и «Вечерний Екатеринбург», выпустил роман в жанре фэнтези «Носители перстней», а в 2008-м году — философский фантастический роман «Охота на оленей».