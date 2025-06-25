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Книга стихов известного уральского журналиста обрела «официальный» статус

22.31 Вторник, 1 июля 2025
Фрагмент обложки книги «Вопрос времени»
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Известный журналист Евгений Сусоров сообщил, что его новая книга — сборник стихов «Вопрос времени» — получила международный книжный номер ISBN. Кроме того, она занесена в фонд Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В. Белинского.

Два этих обстоятельства — номер ISBN и занесение в библиотечные фонды — меняет статус книги с «самиздата» на полноценное книжное издание. Впрочем, к моменту обретения этого статуса тираж книги почти разошёлся.

«Вопрос времени» — это сборник стихов Евгения Сусорова, изящно проиллюстрированных графикой сотрудника «Белинки» Сергея Ивкина. Рисунки, которые можно увидеть на страницах издания, выполнены одной непрерывной линией. Как пояснил художник, он сначала выстраивает композицию, а затем по эскизу проводит непрерывный росчерк, превращающий рисунок в цельное графическое высказывание. Такой подход идеально сочетается с атмосферой книги, где слово и линия идут рука об руку.

Презентация книги «Вопрос времени» состоялась в Белинке на днях. Для любителей современной поэзии и изысканных книжных иллюстраций она доступна в фонде библиотеки.

К слову, «Вопрос времени» — не первая книга, вышедшая из-под пера Евгения Сусорова. В начале нового тысячелетия талантливый журналист, работавший в газетах «На смену!» и «Вечерний Екатеринбург», выпустил роман в жанре фэнтези «Носители перстней», а в 2008-м году — философский фантастический роман «Охота на оленей».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:31 Шестиклассница из Екатеринбурга перевела мошенникам более миллиона рублей с маминой карты
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14:56 50 миллионов рублей направил Паслер на проведение чемпионата России по боксу в Екатеринбурге
14:21 Ещё одному обвиняемому по резонансному уголовному делу в Екатеринбурге избрали меру пресечения
14:03 Совравшую «возлюбленному» о беременности екатеринбурженку обвиняют в мошенничестве
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13:03 Свердловской сети аптек «Фармация» назначили нового руководителя
12:50 Следователи пришли в департамент туризма Свердловской области
12:21 Власти Екатеринбурга предупреждают о перекрытиях в связи с Крестным ходом
12:04 Мэрия Екатеринбурга не стала заключить контракт со срывавшим сроки дорожным подрядчиком
11:11 Екатеринбуржца будут судить за преступления 30-летней давности
10:06 Легкоатлеты из екатеринбургской школы «Юность» завоевали золото
09:38 Нерадивую мать из Кировграда будут судить за истязание собственных детей
09:12 С 1 июля в Свердловской области повышаются тарифы ЖКХ
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