В Екатеринбурге появилась ещё одна памятная доска Владиславу Крапивину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На фасаде дома по адресу улица Маршала Жукова, 10 в Екатеринбурге установлена новая мемориальная доска в честь Владислава Крапивина — одного из самых любимых писателей советской и российской детворы. Именно здесь, в этом доме, семья Крапивиных жила с 1983 по 1998 год и именно здесь рождались многие произведения писателя.Как отмечает телеграм-канал «Культура Урала», установка доски стала частью масштабного проекта — «Крапивинского маршрута». В него войдут 12 локаций Екатеринбурга, связанных с жизнью и творчеством писателя. Некоторые точки будут отмечены памятными табличками. Первая из них уже появилась на доме №28 по улице Прониной, где на чердаке началась игра в вымышленную команду корабля, из которой позже вырос подростковый отряд «Каравелла».Создатели «Крапивинского маршрута» надеются таким образом сохранить живую память о писателе и одновременно создать ещё один привлекательный для туристов объект в уральской столице. Проект поддержан городскими властями и культурными организациями Екатеринбурга. В планах — организация экскурсий, установка информационных стендов и выпуск путеводителя по местам Крапивина.