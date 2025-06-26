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Создание пьесы станет перформансом для екатеринбуржцев
Фото: Вечерние Ведомости
В ближайшую субботу, 5 июля, театральная платформа «В Центре» закроет свой творческий сезон. Последним мероприятием текущего сезона станет необычный перформанс, которым организаторы обещают сломать границы между сценой и залом.
Запланированный на пятый день июля проект «Со скоростью пьесы» — это перформанс, который позволит зрителям стать свидетелями написания драматургического текста. При этом, каждый в зале сможет стать полноценным участником этого творческого процесса.
На один вечер пространство на пятом этаже здания Ельцин-центра превратится в лабораторию театрального творчества. На глазах у публики драматург, педагог и художественный руководитель платформы Маша Конторович будет создавать новую пьесу. Даже сюжет её возникнет спонтанно, незапланированно, при участии зрителей. Собравшиеся в зале будут предлагать героев, события, жанровые особенности будущей пьесы и даже отдельные сюжетные повороты. Написанное в таком совместном творчестве будет выводится на экран, превращая действие в зрелищный, интерактивный перформанс.
Кроме того, в программе вечера — экспресс-курс по драматургии, живой диалог о том, как создаются пьесы, и редкая возможность получить персональную консультацию от профессионального драматурга.
Начало перформанса «Со скоростью пьесы» — 20:00, продолжительность его — полтора часа. Приобрести билеты можно по ссылке на сайте Ельцин-центра.
Запланированный на пятый день июля проект «Со скоростью пьесы» — это перформанс, который позволит зрителям стать свидетелями написания драматургического текста. При этом, каждый в зале сможет стать полноценным участником этого творческого процесса.
На один вечер пространство на пятом этаже здания Ельцин-центра превратится в лабораторию театрального творчества. На глазах у публики драматург, педагог и художественный руководитель платформы Маша Конторович будет создавать новую пьесу. Даже сюжет её возникнет спонтанно, незапланированно, при участии зрителей. Собравшиеся в зале будут предлагать героев, события, жанровые особенности будущей пьесы и даже отдельные сюжетные повороты. Написанное в таком совместном творчестве будет выводится на экран, превращая действие в зрелищный, интерактивный перформанс.
Кроме того, в программе вечера — экспресс-курс по драматургии, живой диалог о том, как создаются пьесы, и редкая возможность получить персональную консультацию от профессионального драматурга.
Начало перформанса «Со скоростью пьесы» — 20:00, продолжительность его — полтора часа. Приобрести билеты можно по ссылке на сайте Ельцин-центра.
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