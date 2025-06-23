Новый аудиогид по Нижнему Новгороду и Городцу стал бесплатным для уральцев





– заявили в компании. «В отличие от москвичей, свердловчане в Городец едут не напрямую, а из Нижнего Новгорода. Именно для таких путешественников МТС запустила бесплатный аудиогид»,

Фото предоставлено МТС





– подчеркнул Александр Мудров. «Городец давно заработал себе репутацию туристической жемчужины Нижегородской области. Только за прошлый год Городец посетили более 745 тысяч человек. В этом сезоне город порадовал гостей открытием нового музея и созданием новых общественных пространств. История Городца тесно связана с Волгой, поэтому мы с радостью встречаем каждый рейс судов на подводных крыльях, прибывающих в наш город»,

Фото предоставлено МТС





– убеждён директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Все люди в душе делятся на путешественников и домоседов. И если человек путешественник – его ничто не может удержать на месте. Любители комфортных поездок бронируют гостиницы или покупают туры, экономные туристы находят частные объявления о сдаче жилья или селятся в хостелах, а есть и те, кто ради новых впечатлений готов ночевать в палатке или даже в машине»,





– отметил Андрей Елизаров. «Отчасти причиной тому прямое воздушное и железнодорожное сообщение, а отчасти – присущая уральцам любознательность и тяга к историческим корням. Ведь сам Урал стал серьёзно осваиваться лишь 3 века назад, а таким густонаселённым, как сейчас, и вовсе стал лишь в 20 веке. МТС всецело поддерживает эту тягу к истории и путешествиям и дарит новый аудиогид по старинному водному маршруту из Нижнего в Городец абонентам всех операторов связи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Аудиогид «Волжские истории: Нижний Новгород – Городец» стал бесплатным для жителей Свердловской области.Как рассказали аналитики Big Data МТС, за два первых месяца туристического сезона 2025 года Городец – старейший город в Нижегородской области – посетило на 25% больше туристов, чем за тот же период в прошлом году. Вместе с тем они отметили, что впервые ощутимую долю путешественников составили абоненты МТС, постоянно проживающие в Свердловской области. Их количество составило около 6%. Чаще свердловчан Городец посещают только сами нижегородцы, москвичи, а также жители Чувашии и Татарстана.Новый аудиогид рассчитан на путешествие по Волге, например, на речном судне «Валдай 45Р». В гид входят рассказы о достопримечательностях по пути следования, а также почти 900-летняя история русского города.По мнению главы Городецкого округа Александра Мудрова, приехать в Нижний Новгород и не побывать в Городце значит не познать историю и красоту нижегородской земли.Путеводитель сделан в формате аудиоспектакля – живые диалоги между отцом и сыном позволяют погрузиться в атмосферу русского города и прочувствовать связь времен. Гид охватывает культурные и исторические аспекты региона, начиная с основания города Юрием Долгоруким, кончины в Городце Александра Невского, заканчивая строительством ГЭС и созданием уникального искусственного водоёма — Горьковского моря.По его словам, жители Свердловской области – одни из самых активных туристов России. Елизаров отмечает, что гости из Екатеринбурга входят в ТОП-5 по численности в таких городах, как Самара, Казань, Красноярск, Владивосток, и в этом ещё и Нижний НовгородГид был подготовлен совместно с экспертами в области истории и культуры региона и доступен бесплатно в приложениях izi.TRAVEL и tmatic.travel. Загрузить его можно заранее или перед началом путешествия по реке.