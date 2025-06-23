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Новый аудиогид по Нижнему Новгороду и Городцу стал бесплатным для уральцев

15.24 Понедельник, 30 июня 2025
Фото предоставлено МТС
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Аудиогид «Волжские истории: Нижний Новгород – Городец» стал бесплатным для жителей Свердловской области.

Как рассказали аналитики Big Data МТС, за два первых месяца туристического сезона 2025 года Городец – старейший город в Нижегородской области – посетило на 25% больше туристов, чем за тот же период в прошлом году. Вместе с тем они отметили, что впервые ощутимую долю путешественников составили абоненты МТС, постоянно проживающие в Свердловской области. Их количество составило около 6%. Чаще свердловчан Городец посещают только сами нижегородцы, москвичи, а также жители Чувашии и Татарстана.

«В отличие от москвичей, свердловчане в Городец едут не напрямую, а из Нижнего Новгорода. Именно для таких путешественников МТС запустила бесплатный аудиогид»,

– заявили в компании.


Новый аудиогид рассчитан на путешествие по Волге, например, на речном судне «Валдай 45Р». В гид входят рассказы о достопримечательностях по пути следования, а также почти 900-летняя история русского города.


Фото предоставлено МТС


По мнению главы Городецкого округа Александра Мудрова, приехать в Нижний Новгород и не побывать в Городце значит не познать историю и красоту нижегородской земли.

«Городец давно заработал себе репутацию туристической жемчужины Нижегородской области. Только за прошлый год Городец посетили более 745 тысяч человек. В этом сезоне город порадовал гостей открытием нового музея и созданием новых общественных пространств. История Городца тесно связана с Волгой, поэтому мы с радостью встречаем каждый рейс судов на подводных крыльях, прибывающих в наш город»,

– подчеркнул Александр Мудров.


Путеводитель сделан в формате аудиоспектакля – живые диалоги между отцом и сыном позволяют погрузиться в атмосферу русского города и прочувствовать связь времен. Гид охватывает культурные и исторические аспекты региона, начиная с основания города Юрием Долгоруким, кончины в Городце Александра Невского, заканчивая строительством ГЭС и созданием уникального искусственного водоёма — Горьковского моря.


Фото предоставлено МТС


«Все люди в душе делятся на путешественников и домоседов. И если человек путешественник – его ничто не может удержать на месте. Любители комфортных поездок бронируют гостиницы или покупают туры, экономные туристы находят частные объявления о сдаче жилья или селятся в хостелах, а есть и те, кто ради новых впечатлений готов ночевать в палатке или даже в машине»,

– убеждён директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


По его словам, жители Свердловской области – одни из самых активных туристов России. Елизаров отмечает, что гости из Екатеринбурга входят в ТОП-5 по численности в таких городах, как Самара, Казань, Красноярск, Владивосток, и в этом ещё и Нижний Новгород

«Отчасти причиной тому прямое воздушное и железнодорожное сообщение, а отчасти – присущая уральцам любознательность и тяга к историческим корням. Ведь сам Урал стал серьёзно осваиваться лишь 3 века назад, а таким густонаселённым, как сейчас, и вовсе стал лишь в 20 веке. МТС всецело поддерживает эту тягу к истории и путешествиям и дарит новый аудиогид по старинному водному маршруту из Нижнего в Городец абонентам всех операторов связи»,

– отметил Андрей Елизаров.


Гид был подготовлен совместно с экспертами в области истории и культуры региона и доступен бесплатно в приложениях izi.TRAVEL и tmatic.travel. Загрузить его можно заранее или перед началом путешествия по реке.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:24 Новый аудиогид по Нижнему Новгороду и Городцу стал бесплатным для уральцев
14:28 В здании СУНЦ УрФУ уже в 2026 году может разместиться обычная школа
14:06 Жители Свердловской области просят Паслера помочь защитить берег Балтыма от застройки
12:49 В екатеринбургском коттеджном посёлке Карасьозерский при возведении таунхауса сорвался рабочий
12:18 Вожатого из санатория в Первоуральске признали виновным в домогательствах к детям
11:37 Два дня в Свердловской области горели леса
11:25 За травмы женщины-пешехода будут судить пенсионера-водителя в Екатеринбурге
10:28 В Екатеринбурге закрыли один из выходов со станции метро «Геологическая»
09:50 Приставы назвали причину закрытия ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге
09:36 Два ДТП с участием детей произошли в Свердловской области в воскресенье
18:22 В Каменске-Уральском задержали пьяную водительницу после обращений от горожан
18:04 СК России изучит обстоятельства смерти фигурантов дела об убийствах в Свердловской области
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16:42 Мэрия объявила конкурс на лучшие идеи оформления летних кафе в Екатеринбурге
16:08 Грозы, град и ветер до 25 м/с: предупреждение спасателей для жителей Свердловской области
14:07 На соревнованиях по мотокроссу в Ирбите погиб спортсмен
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13:05 В Екатеринбурге погиб мужчина на Шарташе, в области за сутки ликвидировали 15 пожаров
12:29 В Свердловской области снова зафиксировали лесной пожар — выгорело 26 гектаров
11:28 Куда сходить в Екатеринбурге с 30 июня по 6 июля
18:29 В Краснотурьинске ищут 77-летнего мужчину с потерей памяти
17:21 В Невьянске суд восстановил на работе слесаря, уволенного по заявлению жены
16:58 В Екатеринбурге задержали молодых людей, укравших квадрокоптеры на 800 тысяч рублей
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