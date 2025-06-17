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Неофициальный праздник главной городской реки отметят в Саду Нурова
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
На пятый день июля в Екатеринбурге планируется проведение Дня Исети — ежегодное культурное событие, посвященное главной реке города. Инициатором праздника традиционно выступает команда общественного пространства Сад Нурова.
Праздничное мероприятие объединит горожан, заботящихся о городской экологии, культурной среде и локальной истории. Программа Дня Исети в этом году предлагает театральные, экскурсионные и музыкальные форматы. Гостей ожидает плейбэк-перформанс с участием актёров екатеринбургских независимых театров, прогулка по Александровскому проспекту с исследовательницей городской истории, свободное рисование, ботаническая экскурсия и чтение авторской сказки о русалках Исети. Завершит день масштабный концерт с участием более десяти локальных музыкальных коллективов и сольных исполнителей, представляющих разные стили — от электроники и психоделического рока до акустических сетов. А вот от садовых работ, с которых ранее начинался праздник, в этом году решено отказаться.
Впервые День Исети прошёл в 2017 году под лозунгом «Река дала жизнь Екатеринбургу — время вернуть жизнь реке». Идея ответственного отношения к природному пространству города остаётся основной для организаторов, которые отмечают, что праздник стал не только формой общественного досуга, но и способом поддерживать интерес к теме городских рек и малых водоёмов, остающихся вне центра общественного внимания.
Праздничное мероприятие объединит горожан, заботящихся о городской экологии, культурной среде и локальной истории. Программа Дня Исети в этом году предлагает театральные, экскурсионные и музыкальные форматы. Гостей ожидает плейбэк-перформанс с участием актёров екатеринбургских независимых театров, прогулка по Александровскому проспекту с исследовательницей городской истории, свободное рисование, ботаническая экскурсия и чтение авторской сказки о русалках Исети. Завершит день масштабный концерт с участием более десяти локальных музыкальных коллективов и сольных исполнителей, представляющих разные стили — от электроники и психоделического рока до акустических сетов. А вот от садовых работ, с которых ранее начинался праздник, в этом году решено отказаться.
Впервые День Исети прошёл в 2017 году под лозунгом «Река дала жизнь Екатеринбургу — время вернуть жизнь реке». Идея ответственного отношения к природному пространству города остаётся основной для организаторов, которые отмечают, что праздник стал не только формой общественного досуга, но и способом поддерживать интерес к теме городских рек и малых водоёмов, остающихся вне центра общественного внимания.
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