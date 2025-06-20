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Белинка приглашает читателей на встречу с автором путеводителя по старому Екатеринбургу
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Через пару дней, 27 июня, в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского состоится презентация книги Людмилы Зориной «Улицы, площади, реки, пруды, подземелья и пригороды старого Екатеринбурга». Это издание сочетает в себе элементы путеводителя, справочника и исторического исследования, раскрывая богатое прошлое города.
Книга организована таким образом, что каждая глава соответствует определённой улице, а повествование ведётся от дома к дому, что помогает читателю погрузиться в атмосферу старого Екатеринбурга. Все факты, приведенные в книге, подкреплены ссылками на архивные документы и опубликованные источники, что делает её ценным ресурсом для краеведов и историков. Издание богато иллюстрировано: в него вошли редкие фотографии из музеев, архивов и частных коллекций. Для удобства читателей книга снабжена именным и предметным указателем для лёгкого поиска нужной информации.
Презентация пройдёт в актовом зале Белинки (третий этаж основного здания), вход свободный для всех желающих. Некоторые уже успели познакомиться с книгой на презентациях в Обществе уральских краеведов и Уральском генеалогическом обществе, однако многие интересующиеся историей и архитектурой Екатеринбурга не успели попасть на те встречи и пообщаться с автором путеводителя.
Книга организована таким образом, что каждая глава соответствует определённой улице, а повествование ведётся от дома к дому, что помогает читателю погрузиться в атмосферу старого Екатеринбурга. Все факты, приведенные в книге, подкреплены ссылками на архивные документы и опубликованные источники, что делает её ценным ресурсом для краеведов и историков. Издание богато иллюстрировано: в него вошли редкие фотографии из музеев, архивов и частных коллекций. Для удобства читателей книга снабжена именным и предметным указателем для лёгкого поиска нужной информации.
Презентация пройдёт в актовом зале Белинки (третий этаж основного здания), вход свободный для всех желающих. Некоторые уже успели познакомиться с книгой на презентациях в Обществе уральских краеведов и Уральском генеалогическом обществе, однако многие интересующиеся историей и архитектурой Екатеринбурга не успели попасть на те встречи и пообщаться с автором путеводителя.
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