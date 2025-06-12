Студенты Гуманитарного университета устроят танцы в историческом здании Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В «Доме Качки» покажут свои творческие достижения студентов старших курсов факультета современного танца Гуманитарного университета. Вечером 25 июня площадка Музея истории Екатеринбурга станет местом для хореографических «Диалогов о современности».«Диалоги о современности» — это вечер современного танца, программа которого состоит из учебных работ старшекурсников Гуманитарного университета. Через искусство движения молодые танцовщики постараются передать свои мысли и переживания о происходящем в мире и внутри человека. Танцевальные миниатюры, экспериментальные формы и фрагменты будущих хореографических спектаклей составят программу вечера. Каждый номер — это результат глубокого творческого поиска и диалога между молодыми артистами и их наставниками: опытными хореографами и педагогами.В рамках «Диалогов о современности» состоится обсуждение показанных номеров с аудиторией. Участники обсудят, как правильно смотреть и слышать современный танец, как считывать смыслы, зашифрованные в пластике, и почему для этого не всегда нужны слова.Начало танцевального вечера — в 19.00. Вход по билетам.