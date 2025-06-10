В Екатеринбурге пройдёт «невыразимый» вечер в поддержку поэта Юрия Казарина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В последний июня в Камерном театре Екатеринбурга состоится особый музыкально-поэтический вечер, посвящённый одному из главных голосов уральской словесности — Юрию Казарину. Поэт, лингвист, доктор филологических наук проведёт камерную встречу с читателями, чтобы говорить о главном — невыразимом, как об истинной сути высокой поэзии.Литературный вечер под названием «Невыразимое» будет около трёх часов погружать участников и аудиторию в живую историю поэзии Урала. Юрий Казарин поделится воспоминаниями о двух своих духовных соратниках — Алексее Решетове и Майе Никулиной, а также расскажет о собственном пути: когда впервые начал «думать стихами» и каково это — быть поэтом и при этом оставаться человеком.А путь уральским поэтом проделан долгий. Среди значительных вех на нём — рождение в Свердловске в 1955 году, учёба на филолога в УрГУ, преподавание русского языка в Индии, семилетнее руководство Екатеринбургским отделением Союза писателей России, ведение отдела поэзии в журнале «Урал» и многое что ещё.Поэтическое слово в этот вечер будет звучать не только в авторском исполнении, но и в голосах актёров Театральной платформы Музея истории Екатеринбурга — Аси Запольских, Евгении Максимовских и Даниила Шумкова. Специально для события композитор и руководитель «Другого оркестра» Александр Жемчужников создаёт музыку на стихи всех трёх героев вечера. Её исполнят музыканты, которые, по словам организаторов, по-настоящему влюблены в эту поэзию.Повод для встречи «Невыразимое» — печальный. В марте Юрий Казарин сообщил о тяжёлой болезни и необходимости дорогостоящего лечения. Весь доход от продажи билетов и сборника стихов «Призрак речи», выпущенного в 2024 году и специально допечатанного к намеченному вечеру, пойдёт на поддержку поэта.