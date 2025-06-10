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В Екатеринбурге пройдёт «невыразимый» вечер в поддержку поэта Юрия Казарина

21.16 Четверг, 19 июня 2025
Фото: Георгий Сапожников
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В последний июня в Камерном театре Екатеринбурга состоится особый музыкально-поэтический вечер, посвящённый одному из главных голосов уральской словесности — Юрию Казарину. Поэт, лингвист, доктор филологических наук проведёт камерную встречу с читателями, чтобы говорить о главном — невыразимом, как об истинной сути высокой поэзии.

Литературный вечер под названием «Невыразимое» будет около трёх часов погружать участников и аудиторию в живую историю поэзии Урала. Юрий Казарин поделится воспоминаниями о двух своих духовных соратниках — Алексее Решетове и Майе Никулиной, а также расскажет о собственном пути: когда впервые начал «думать стихами» и каково это — быть поэтом и при этом оставаться человеком.

А путь уральским поэтом проделан долгий. Среди значительных вех на нём — рождение в Свердловске в 1955 году, учёба на филолога в УрГУ, преподавание русского языка в Индии, семилетнее руководство Екатеринбургским отделением Союза писателей России, ведение отдела поэзии в журнале «Урал» и многое что ещё.

Поэтическое слово в этот вечер будет звучать не только в авторском исполнении, но и в голосах актёров Театральной платформы Музея истории Екатеринбурга — Аси Запольских, Евгении Максимовских и Даниила Шумкова. Специально для события композитор и руководитель «Другого оркестра» Александр Жемчужников создаёт музыку на стихи всех трёх героев вечера. Её исполнят музыканты, которые, по словам организаторов, по-настоящему влюблены в эту поэзию.

Повод для встречи «Невыразимое» — печальный. В марте Юрий Казарин сообщил о тяжёлой болезни и необходимости дорогостоящего лечения. Весь доход от продажи билетов и сборника стихов «Призрак речи», выпущенного в 2024 году и специально допечатанного к намеченному вечеру, пойдёт на поддержку поэта.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:43 Задержаны подозреваемые в давнем покушении на главу Талицкого городского округа
20:16 В центре Екатеринбурга водитель сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе
19:50 Студент из Сенегала поблагодарил екатеринбургских врачей за спасённую жизнь
19:00 В Серове суд обязал железнодорожную компанию компенсировать моральный вред детям
18:44 Больше половины из 19 пожаров вчера возникали в жилом фонде Свердловской области
17:51 В туринской школе после нагоняя от прокуратуры заменили потрескавшиеся окна
16:55 Обвиняемого в похищении девочки-подростка на Урале отправили под стражу
16:32 Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах 20 июня
16:13 Сотрудники ПДН поймали «банду» несовершеннолетних зацеперов в Екатеринбурге
15:41 До конца лета в Екатеринбурге закроют движение по улице Волгоградской
15:17 Жильцы ЖК на Щорса в Екатеринбурге переживают из-за недоступности дворовых проездов для пожарных машин
14:47 За убийства незнакомки будут судить молодого человека в Екатеринбурге
14:05 В Арамили неопытный водителю спровоцировал серьёзное ДТП
13:05 В свердловской антитеррористической комиссии заявили об отсутствии ограничений связи
12:41 Метеорологи продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
12:32 Жительницу Кушвы осудили за принуждение к даче ложных показаний
12:00 Уральские чемпионы встретились с юными спортсменами из Донецка
10:37 На Ironstar в Екатеринбурге ждут 1,5 тысячи спортсменов
10:06 Экс-сотруднице опеки, сфальсифицировавшей акт об условиях проживания Далера, ужесточили наказание
09:21 В посёлке под Екатеринбургом вторую неделю ищут пропавшего пенсионера
20:57 На Эльмаше у ворон вынуждено отобрали пернатого ребёнка
20:40 У жителя Асбеста конфисковали автомобиль за пьяную езду
20:18 Мэрия пообещала екатеринбуржцам больше зелени в парке 50-летия ВЛКСМ
19:27 В Реже осудили предпринимателя за торговлю немаркированным куревом
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