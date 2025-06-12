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В арт-путешествие по городам Большого Урала можно отправится, не покидая Ельцин-центр
Фото: Вечерние Ведомости
В среду, 19 июня, в 19:00 в фойе кинозала Ельцин Центра откроется выставка «Станция Уральская». Это масштабный арт-проект, собравший работы современных художников из Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Челябинска, Уфы и Нижнего Тагила.
Выставка станет своеобразным «поездом» сквозь креативное пространство Урала, предлагая зрителю погрузиться в визуальный маршрут, проложенный через творчество более двух десятков авторов. В числе участников — как уже хорошо известные художники, так и молодые имена: Нина Антропова, Слава Костылев, Фёдор Телков, Владимир Селезнёв, арт-группа «ЧУДИ» и многие другие.
Проект организован Арт-галереей Ельцин Центра при поддержке независимых галерей YORT (Уфа) и «Золото+Болото» (Тюмень). В основе выставки — работы резидентов пространства НИША, которое открылось в 2023 году в рамках расширения художественной деятельности Ельцин Центра. Галерея быстро стала площадкой для диалога между художниками из разных регионов, а в феврале 2025 года провела первую ярмарку современного искусства ATRIUM, объединившую более тысячи произведений.
Экспозиция будет доступна для посещения до 31 августа. Вход свободный.
Выставка станет своеобразным «поездом» сквозь креативное пространство Урала, предлагая зрителю погрузиться в визуальный маршрут, проложенный через творчество более двух десятков авторов. В числе участников — как уже хорошо известные художники, так и молодые имена: Нина Антропова, Слава Костылев, Фёдор Телков, Владимир Селезнёв, арт-группа «ЧУДИ» и многие другие.
Проект организован Арт-галереей Ельцин Центра при поддержке независимых галерей YORT (Уфа) и «Золото+Болото» (Тюмень). В основе выставки — работы резидентов пространства НИША, которое открылось в 2023 году в рамках расширения художественной деятельности Ельцин Центра. Галерея быстро стала площадкой для диалога между художниками из разных регионов, а в феврале 2025 года провела первую ярмарку современного искусства ATRIUM, объединившую более тысячи произведений.
Экспозиция будет доступна для посещения до 31 августа. Вход свободный.
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