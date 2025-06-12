В арт-путешествие по городам Большого Урала можно отправится, не покидая Ельцин-центр

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В среду, 19 июня, в 19:00 в фойе кинозала Ельцин Центра откроется выставка «Станция Уральская». Это масштабный арт-проект, собравший работы современных художников из Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Челябинска, Уфы и Нижнего Тагила.Выставка станет своеобразным «поездом» сквозь креативное пространство Урала, предлагая зрителю погрузиться в визуальный маршрут, проложенный через творчество более двух десятков авторов. В числе участников — как уже хорошо известные художники, так и молодые имена: Нина Антропова, Слава Костылев, Фёдор Телков, Владимир Селезнёв, арт-группа «ЧУДИ» и многие другие.Проект организован Арт-галереей Ельцин Центра при поддержке независимых галерей YORT (Уфа) и «Золото+Болото» (Тюмень). В основе выставки — работы резидентов пространства НИША, которое открылось в 2023 году в рамках расширения художественной деятельности Ельцин Центра. Галерея быстро стала площадкой для диалога между художниками из разных регионов, а в феврале 2025 года провела первую ярмарку современного искусства ATRIUM, объединившую более тысячи произведений.Экспозиция будет доступна для посещения до 31 августа. Вход свободный.