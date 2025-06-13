В Екатеринбурге в парке Лесоводов России обрушилась скульптура «Рудокоп»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге разрушилась ещё одна деревянная скульптура в лесопарке Лесоводов России. От четырёхметровой фигуры «Рудокоп», входившей в композицию «Освобождение человека», остались только ноги на постаменте. О случившемся сообщила горожанка Елена Горобинская на своей странице «ВКонтакте».Композиция была создана в 1976 году художником Валерием Гавриловым совместно с преподавателями Свердловского лесотехнического института. Всего в ансамбль входило 17 фигур, посвящённых уральским мифам (по другим данным - 18). Десятилетиями они стояли под открытым небом и стали неотъемлемой частью облика парка.Летом 2024 года жители начали замечать, что скульптуры разрушаются и падают. Осенью обсуждался вариант переноса композиции «Освобождение человека» в Центральный парк культуры и отдыха. Планировалось, что к 2026 году её удастся восстановить.