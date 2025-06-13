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В Екатеринбурге в парке Лесоводов России обрушилась скульптура «Рудокоп»

16.33 Воскресенье, 15 июня 2025
Фото: Елена Горобинская | vk.com/id4315007
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В Екатеринбурге разрушилась ещё одна деревянная скульптура в лесопарке Лесоводов России. От четырёхметровой фигуры «Рудокоп», входившей в композицию «Освобождение человека», остались только ноги на постаменте. О случившемся сообщила горожанка Елена Горобинская на своей странице «ВКонтакте».

Композиция была создана в 1976 году художником Валерием Гавриловым совместно с преподавателями Свердловского лесотехнического института. Всего в ансамбль входило 17 фигур, посвящённых уральским мифам (по другим данным - 18). Десятилетиями они стояли под открытым небом и стали неотъемлемой частью облика парка.

Летом 2024 года жители начали замечать, что скульптуры разрушаются и падают. Осенью обсуждался вариант переноса композиции «Освобождение человека» в Центральный парк культуры и отдыха. Планировалось, что к 2026 году её удастся восстановить.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:33 В Екатеринбурге в парке Лесоводов России обрушилась скульптура «Рудокоп»
15:11 В Краснотурьинске разыскивают водителя, сбившего ребёнка на пешеходном переходе
14:42 В Екатеринбург прибыл первый в России пятисекционный трамвай
14:08 В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю школьницу
13:32 Спасатели предупреждают о грозах, граде и ветре до 25 м/с в Свердловской области
12:19 Куда сходить в Екатеринбурге с 16 по 22 июня: лекции, мастер-классы, спектакль и своп растений
11:31 В одной из деревень Свердловской области при пожаре пострадали два человека
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17:17 В Екатеринбурге водитель сбил 9-летнего ребёнка: у мужчины в крови нашли алкоголь
16:58 В Свердловской области запрашивают данные об арендаторах по решению антитеррористической комиссии
16:41 В Екатеринбурге буквы из «Уральской азбуки» нашли новый дом
15:47 В Екатеринбурге экс-сотрудника СИЗО-1 будут судить за передачу телефона заключённому
15:30 Полиция выясняет обстоятельства гибели школьницы в водоёме в посёлке Рефтинский
14:22 В Екатеринбург возвращаются дожди, грозы и порывы ветра
13:32 Из Екатеринбурга запустят новый ж/д маршрут для развития промышленного туризма
12:33 В Екатеринбурге из-за короткого замыкания загорелась квартира: пострадал мужчина
11:20 Вблизи Талицы погиб мотоциклист: съехал с дороги и перевернулся
20:43 В мэрии Екатеринбурга заявляют о росте количества заявок на субсидии садоводам
19:53 В Екатеринбурге встревожились состоянием деревянных персонажей Бажова
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