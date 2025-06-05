В Екатеринбурге буквы из «Уральской азбуки» нашли новый дом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Часть арт-объектов из проекта «Уральская азбука», два года простоявших у библиотеки № 28, обрела новых хозяев. Как сообщает команда «ЧО», буквы, пережившие уральскую погоду, были отреставрированы и переданы учреждениям и организациям, готовым заботиться об их сохранности и доступности для горожан.Проект стартовал в сентябре 2023 года и включал в себя скульптурные буквы с ассоциациями на уральские образы, созданные как паблик-арт. Главное условие передачи — сохранить их в открытом доступе для жителей города.Теперь буква «У» — «Урал» — установлена на историческом факультете УрФУ, «Р» — «Ромашки» — переехала в Сити-Центр, а «Ш» — «Шигирский идол» — заняла место в Свердловском краеведческом музее. Буква «П» — «Пётр I» — оказалась в школе № 36 на улице Малышева, а «А», «К» и «С» — «Автобус», «Камни» и «Соль» — теперь стоят во дворе дома на Ломоносова, 16, и хорошо видны с улицы.На прежнем месте осталась лишь буква «Д» — «Домна». В ближайшее время она будет перевезена на ВИЗ.