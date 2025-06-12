В Екатеринбурге встревожились состоянием деревянных персонажей Бажова

«Грустно им. Кренятся в разные стороны. Может, это полоз под ними ходит, а они от его прыткости шатаются в разные стороны.», — пишет «Уральская барышня».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Автор телеграм-канала «Уральская барышня» обратила внимание на состояние деревянных скульптур, установленных возле дома-музея Павла Бажова. По её словам, они накренились и непрочно держатся в земле.Речь идёт о четырех вырезанных из дерева скульптурах на улице Чапаева возле дома 11, где и расположен музей известного уральского писателя. Они изображают самого Бажова, Хозяйку Медной горы, Данилу-мастера и старика Кокованю с Даренкой и Серебряным копытцем. Эти произведения были созданы художником Валерием Гавриловым, выдающимся уральским мастером резьбы по дереву, в соавторстве с сыном Феликсом Смирновым и коллегами. Скульптуры возле музея поставили в середине 1980-х годов по инициативе сотрудников музея и городских властей, стремившихся увековечить героев сказов Бажова и украсить территорию. Но, по всей видимости, время не щадит и их.Автор телеграм-канала напоминает, что другие скульптуры за авторством Валерия Гаврилова, установленные в Парке лесоводов России, в прошлом году начали падать.Деревянные фигуры у музея Бажова — это не просто арт-объекты, а своеобразный мост между уральским фольклором и современностью. Каждая скульптура покрыта символами и мелкими деталями, которые можно рассматривать с разных сторон. У каждой работы была пояснительная табличка, а композиция выстроена так, чтобы зритель мог проследить путь от древних мифов к героям сказов Бажова. Увы, со временем они не только покосились, но и потрескались, а некоторые фигуры утратили прежнюю выразительность. Разрушительное воздействие оказывают и погодные факторы, и условия городской среды.Многие жители Екатеринбурга считают, что скульптуры Гаврилова заслуживают статуса памятника искусства и истории, а также бережного отношения и профессиональной реставрации. Их сохранение важно не только для поклонников творчества Бажова, но и для всех, кто интересуется историей и культурой Урала.