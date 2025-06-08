В Ельцин-центре расскажут о непростых взаимоотношениях Балабанова и Германа

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Завтра, 13 июня, в медиазале Ельцин Центра состоится третья лекция авторского цикла Вячеслава Шмырова «Кино и перестройка», посвящённая режиссёрам, чьё творчество тесно связано с переломным периодом в жизни страны. Две основные фигуры, которые будут рассматриваться в рамках лекции — два Алексея, режиссёры Герман и Балабанов.Лектор — известный киновед и руководитель Киноклуба Ельцин Центра — расскажет о драматических переменах, которые произошли в советском и российском кинематографе в годы Перестройки. Период после Пятого съезда кинематографистов СССР стал временем глубокого кризиса для многих мастеров советского кино. Ролан Быков и Элем Климов перестали снимать, а новые фильмы Рязанова, Гайдая и Данелии уже не вызывали былого восторга у зрителей. Старое поколение оказалось во «вневременьи», а на авансцену вышли новые герои — режиссёры, чьи взгляды и творческие методы отличались от предшественников.Какие отношения складывались между ними — признанными мастерами и новым поколением кинематографистов? В частности, Вячеслав Шмыров расскажет о сложной связи между Алексеем Германом и его учеником Алексеем Балабановым, которые были для друг друга одновременно точками притяжения и отторжения. Будет также затронут вопрос: кто снял последний советский фильм и как это событие стало символом конца целой эпохи.Начало лекции «Перестройка и новые герои: Балабанов против Германа» в 17.00. Вход на лекцию свободный, но необходима предварительная регистрация.