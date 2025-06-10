В екатеринбургском саду-музее откроется выставка известного уральского художника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Через неделю, 17 июня, в усадьбе-музея Дмитрия Казанцева в Екатеринбурге начнёт работу новая художественная выставка. Экспозиция под названием «Остров» будет состоять из работ известного российского художника Александра Нама.Организаторы выставки уверяют, что экспозиция будет интересна как ценителям современного искусства, так и широкой публике. Её название — «Остров» — символизирует человеческое одиночество и творческую изоляцию, с которыми сталкивается каждый художник. По мнению Александра Нама, только через глубокое погружение в собственные переживания и эмоции можно по-настоящему понять и принять окружающий мир.Александр Нам родился в Северном Казахстане, но с молодости жизнь связал со Свердловском. В 1980 году по зову мечты он поступил в Свердловский архитектурный институт. По окончании учёбы его распределили в Самару, но в 1989 году художник вернулся в Свердловск, где начал участвовать в групповых выставках современного искусства, андеграунда.Как отмечают ценители изобразительного искусства, работы Александра Нама отличает интеллектуальность и глубокий философский подтекст. В своих полотнах художник часто обращается к мировым шедеврам литературы, философии и кинематографа. По словам одного из коллекционеров, картины Нама можно назвать «живописью для умных».Официальное открытие выставки «Остров» в стенах Музея плодового садоводства запланировано на 17 июня, в 18.30. А с 18 июня её можно будет посетить по входному билету в музей.