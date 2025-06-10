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В екатеринбургском саду-музее откроется выставка известного уральского художника
Иллюстрация: Александр Нам
Через неделю, 17 июня, в усадьбе-музея Дмитрия Казанцева в Екатеринбурге начнёт работу новая художественная выставка. Экспозиция под названием «Остров» будет состоять из работ известного российского художника Александра Нама.
Организаторы выставки уверяют, что экспозиция будет интересна как ценителям современного искусства, так и широкой публике. Её название — «Остров» — символизирует человеческое одиночество и творческую изоляцию, с которыми сталкивается каждый художник. По мнению Александра Нама, только через глубокое погружение в собственные переживания и эмоции можно по-настоящему понять и принять окружающий мир.
Александр Нам родился в Северном Казахстане, но с молодости жизнь связал со Свердловском. В 1980 году по зову мечты он поступил в Свердловский архитектурный институт. По окончании учёбы его распределили в Самару, но в 1989 году художник вернулся в Свердловск, где начал участвовать в групповых выставках современного искусства, андеграунда.
Как отмечают ценители изобразительного искусства, работы Александра Нама отличает интеллектуальность и глубокий философский подтекст. В своих полотнах художник часто обращается к мировым шедеврам литературы, философии и кинематографа. По словам одного из коллекционеров, картины Нама можно назвать «живописью для умных».
Официальное открытие выставки «Остров» в стенах Музея плодового садоводства запланировано на 17 июня, в 18.30. А с 18 июня её можно будет посетить по входному билету в музей.
Организаторы выставки уверяют, что экспозиция будет интересна как ценителям современного искусства, так и широкой публике. Её название — «Остров» — символизирует человеческое одиночество и творческую изоляцию, с которыми сталкивается каждый художник. По мнению Александра Нама, только через глубокое погружение в собственные переживания и эмоции можно по-настоящему понять и принять окружающий мир.
Александр Нам родился в Северном Казахстане, но с молодости жизнь связал со Свердловском. В 1980 году по зову мечты он поступил в Свердловский архитектурный институт. По окончании учёбы его распределили в Самару, но в 1989 году художник вернулся в Свердловск, где начал участвовать в групповых выставках современного искусства, андеграунда.
Как отмечают ценители изобразительного искусства, работы Александра Нама отличает интеллектуальность и глубокий философский подтекст. В своих полотнах художник часто обращается к мировым шедеврам литературы, философии и кинематографа. По словам одного из коллекционеров, картины Нама можно назвать «живописью для умных».
Официальное открытие выставки «Остров» в стенах Музея плодового садоводства запланировано на 17 июня, в 18.30. А с 18 июня её можно будет посетить по входному билету в музей.
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