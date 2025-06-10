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В екатеринбургском саду-музее откроется выставка известного уральского художника

19.14 Четверг, 12 июня 2025
Иллюстрация: Александр Нам
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Через неделю, 17 июня, в усадьбе-музея Дмитрия Казанцева в Екатеринбурге начнёт работу новая художественная выставка. Экспозиция под названием «Остров» будет состоять из работ известного российского художника Александра Нама.

Организаторы выставки уверяют, что экспозиция будет интересна как ценителям современного искусства, так и широкой публике. Её название — «Остров» — символизирует человеческое одиночество и творческую изоляцию, с которыми сталкивается каждый художник. По мнению Александра Нама, только через глубокое погружение в собственные переживания и эмоции можно по-настоящему понять и принять окружающий мир.

Александр Нам родился в Северном Казахстане, но с молодости жизнь связал со Свердловском. В 1980 году по зову мечты он поступил в Свердловский архитектурный институт. По окончании учёбы его распределили в Самару, но в 1989 году художник вернулся в Свердловск, где начал участвовать в групповых выставках современного искусства, андеграунда.

Как отмечают ценители изобразительного искусства, работы Александра Нама отличает интеллектуальность и глубокий философский подтекст. В своих полотнах художник часто обращается к мировым шедеврам литературы, философии и кинематографа. По словам одного из коллекционеров, картины Нама можно назвать «живописью для умных».

Официальное открытие выставки «Остров» в стенах Музея плодового садоводства запланировано на 17 июня, в 18.30. А с 18 июня её можно будет посетить по входному билету в музей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:14 В екатеринбургском саду-музее откроется выставка известного уральского художника
18:20 Почти три десятка пожаров ликвидировали свердловские огнеборцы в среду
17:23 Дело бывшего вице-мэра Дегтярска Ильина передали в суд
16:51 Прожившей почти 10 лет в аварийном доме в Таватуе пенсионерке дали новое жильё
16:04 УГИБДД сообщает о смертельном ДТП на подъезде к Первоуральску
15:24 Два дня в Свердловской области горят леса
13:54 Возле свердловского села Мезенское подросток на питбайке столкнулся с грузовиком
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11:03 На трассе между Камышловом и Каменском-Уральским разбился автомобиль Geely: водитель погиб
21:03 В Асбесте мужчину осудили за неоднократное нарушение административных ограничений
20:30 По следам Бориса Рыжего пойдёт поэтическая экскурсия по Екатеринбургу
20:19 Свердловское Минприроды обязали защитить более 80 памятников природы
19:26 В Екатеринбурге врачи спасли мужчину с тяжёлой формой тромбоэмболии лёгочной артерии
19:17 Смертельное ДТП случилось сегодня утром под Камышловом
18:59 Прокуратура требует от РЖД установить пандус на вокзале Нижнего Тагила
18:33 МЧС России отчиталось о 22 ликвидированных пожарах за сутки в Свердловской области
15:47 В Екатеринбурге суд присяжных в третий раз единогласно оправдал Насими Мамедова
15:11 Прокурор запросил 4 года колонии для одного из основателей «Смысловых галлюцинаций»
14:09 Банк ДОМ.РФ профинансировал первую в стране сделку строительства частного дома с эскроу по жилищному сертификату
13:29 Свердловчанка отсудила у управляющей компании 45 тысяч за плохое качество горячей воды
12:50 У поставщика школьного питания после массового отравления в Екатеринбурге нашли нарушения
12:19 Роспотребнадзор: в Свердловской области нет безопасных водоемов для купания
11:40 Дело о «дискредитации ВС» архитектора Полины Ивановой пересмотрят
11:22 В Первоуральске сотрудники ГУФСИН помогли задержать пьяного водителя
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