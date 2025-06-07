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По следам Бориса Рыжего пойдёт поэтическая экскурсия по Екатеринбургу
Фото: Вечерние Ведомости
Уже завтра, 12 июня, в Екатеринбурге пройдёт необычная экскурсия, посвящённая памяти поэта Бориса Рыжего. Участникам её предложат погрузиться в мир человека, чьи стихи до сих пор звучат остро, искренне и узнаваемо для уральцев.
Маршрут экскурсии «Здесь был Борис» прочерчен по улицам, связанным с жизнью и творчеством поэта: от редакции журнала «Урал», где он публиковался, до Горного института, в котором учился, от семейного дома до парка, названного его именем. Завершится маршрут в месте, где оборвалась его жизнь — точке, ставшей трагическим финалом истории короткой, но яркой жизни поэта.
Организаторы предупреждают: прогулка не только литературная, но и эмоциональная. Во время неё будут звучать стихи, воспоминания о поэте, размышления о ментальных расстройствах. Это будет пространство честного диалога экскурсовода и его слушателей.
Экскурсия стартует в 14.00 от здания на Малышева, 24. Участие платное. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.
Маршрут экскурсии «Здесь был Борис» прочерчен по улицам, связанным с жизнью и творчеством поэта: от редакции журнала «Урал», где он публиковался, до Горного института, в котором учился, от семейного дома до парка, названного его именем. Завершится маршрут в месте, где оборвалась его жизнь — точке, ставшей трагическим финалом истории короткой, но яркой жизни поэта.
Организаторы предупреждают: прогулка не только литературная, но и эмоциональная. Во время неё будут звучать стихи, воспоминания о поэте, размышления о ментальных расстройствах. Это будет пространство честного диалога экскурсовода и его слушателей.
Экскурсия стартует в 14.00 от здания на Малышева, 24. Участие платное. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.
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