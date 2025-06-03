Возрастное ограничение 18+
Самый американский из киножанров станет «героем» вечера в екатеринбургском музее
Кадр из фильма «Сабата»
Ровно через неделю, 17 июня, Музей Андеграунда посвятит вечер самому американскому из киножанров — вестерну. Слушатели лекции, намеченной на следующий вторник, узнают о его зарождении и эволюции, а благодаря личностям лекторов — и много более того.
Лекцию «Дикий Запад на экране: эволюция вестерна» прочтут философ Михаил Витушко и историк Андрей Назаров. Помимо сугубо киноведческой информации, они расскажут о вестерне, как об особом восприятии мира, при котором пустыня становится пространством свободы, а дуэли на быстрых кольтах — языком морального выбора. Кроме того, вместе с двумя лекторами участники встречи смогут проследить, как со временем менялся герой вестерна, превращаясь из благородного одиночки в циника с неоднозначной моралью. А особое внимание будет уделено постмодернистским деконструкциям Квентина Тарантино, которые переосмысливают традиционные образы и смыслы.
Начало мероприятия запланировано на семь часов вечера. Приобрести билеты можно на официальном сайте музея.
Лекцию «Дикий Запад на экране: эволюция вестерна» прочтут философ Михаил Витушко и историк Андрей Назаров. Помимо сугубо киноведческой информации, они расскажут о вестерне, как об особом восприятии мира, при котором пустыня становится пространством свободы, а дуэли на быстрых кольтах — языком морального выбора. Кроме того, вместе с двумя лекторами участники встречи смогут проследить, как со временем менялся герой вестерна, превращаясь из благородного одиночки в циника с неоднозначной моралью. А особое внимание будет уделено постмодернистским деконструкциям Квентина Тарантино, которые переосмысливают традиционные образы и смыслы.
Начало мероприятия запланировано на семь часов вечера. Приобрести билеты можно на официальном сайте музея.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Музей истории Екатеринбурга стал сам себе экспонатом
02 июня 2025
02 июня 2025
В Екатеринбурге музей проведёт экскурсию на самокатах по району «Сити» — от Ссыльной слободы до XXI века
07 июня 2025
07 июня 2025