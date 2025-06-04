В Белинке назвали имена лучших критиков года

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 9 июня, в Екатеринбурге, в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского прошла торжественная церемония вручения Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион-2025». Это уже седьмой сезон уникального проекта, отмечающего вклад литературных критиков и исследователей в осмысление современной литературы.Главную награду в этом году получил московский критик, эссеист и прозаик Александр Чанцев. Он уже неоднократно выходил в финал премии, а нынче был выдвинут сразу тремя номинаторами — поэтом и критиком Ольгой Балла, публицистом Вячеславом Харченко и редколлегией журнала «Дружба народов». Его признание стало своего рода консенсусом между различными поколениями и эстетическими школами литературной критики, — отмечают организаторы премии.Почётной премией за вклад в развитие критической мысли и верное служение отечественной литературе награждён Василий Владимирский — известный популяризатор научной фантастики и фэнтези. Этот выбор, по мнению организаторов, продолжил традиции, заложенные на Урале ещё со времён премии «Аэлита», первой отечественной наградой авторам фантастической литературы.Специальный приз в номинации «Перспектива» был вручён Кириллу Ямщикову — молодому автору и выпускнику Литературного института. Примечательно, что одним из его номинаторов выступил главный победитель этого года Александр Чанцев. Ямщиков активно публикуется в журнале «Урал» и других ведущих литературных изданиях, а его признание на уровне премии стало символом смены поколений и диалога между мэтрами и дебютантами.После церемонии вручения прошёл паблик-ток «Критики сЧитают», где гости услышали живые устные рецензии на актуальные книги и литературные процессы. Александр Чанцев и Кирилл Ямщиков поделились размышлениями о состоянии критики и трендах современной прозы, как отечественной, так и зарубежной.