В Ельцин-центре завтра закончат с фантастикой

Философская сатира — направление на стыке утопии, антиутопии и научной фантастики. Эти произведения часто сатиричны, но не обязательно смешны: за внешней гротескностью скрываются серьёзные размышления о будущем общества, природе человека и технологическом прогрессе. Именно такие тексты дают читателю возможность взглянуть на реальность под другим углом — «в стереоэффекте», как выражается сама Козьмина. Лекцию посвятят не только объяснению этого литературного феномена, но и анализу того, почему философская сатира занимает особое место в научной фантастике и как работает её культурный механизм.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Подошёл к концу цикл лекций «Фантастика как эксперимент». Его читали в Ельцин-центре, успев охватить множество тем — от истории жанра до отличительных особенностей его подвидов. На завтра, 10 июня, запланирована заключительная лекция цикла.Последняя лекция цикла «Фантастика как эксперимент: литература о будущем, прошлом и настоящем» будет посвящена философская сатира. Её прочтёт доктор филологических наук, профессор кафедры издательского дела Уральского федерального университета Елена Козьмина — специалист, хорошо известный как в научных кругах, так и среди любителей жанра.Мероприятие начнётся в 19:00 в образовательном центре (3 этаж Ельцин-центра). Вход свободный, но требуется регистрация.