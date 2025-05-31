В Ельцин-центре определились с лучшими пьесами о 90-х

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 6 июня, в Ельцин-центре подвели итоги пятого ежегодного конкурса пьес о 1990-х «Зачем я это помню». Проект, посвящённый художественному осмыслению ключевого десятилетия постсоветской истории, вновь собрал личные высказывания авторов со всей страны.Напомним, приём пьес стартовал 25 ноября прошлого года — в день рождения Ельцин-центра — и завершился 31 марта года нынешнего. За это время оргкомитет получил 88 пьес и несколько десятков заявок на байопики видных деятелей 90-х из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Рыбинска, Новороссийска и других городов России.В итоге, в номинации «Заявка на пьесу-байопик» победила Юлия Савиковская с проектом «Дождь в метополии». Это драматургическое размышление о судьбе людей девяностых.Специальный диплом жюри музея Бориса Ельцина получила Мария Бердинских за пьесу «Мисс Россия идёт в поход» — о коллизиях женской идентичности на фоне исторического надлома.Интригу в основной номинации внесло решение жюри не присуждать традиционные призовые места — члены жюри не смогли прийти к единому мнению. Вместо этого были объявлены три пьесы-лидера: «Лекция Пелевин» Ляли Петуховой, «Мисс Россия идёт в поход» Марии Бердинских и «Диэр Кейт» Юлии Савиковской.Особое мнение выразил член жюри, режиссёр Борис Мильграм, заявивший, что «единственной пьесой, достойной звания победителя», является «Диэр Кейт».Организаторы отметили важную тенденцию: тексты участников начинают активно интересовать театры. Уже сейчас пьеса Владимира Антипова «Сфумато» прозвучала в рамках фестиваля «Реверберация» на новой сцене Александринского театра, «Мурави» Ивана Костина готовят к показу в Екатеринбурге на фестивале «ФишФабрик», а «Диэр Кейт» Юлии Савиковской вызвала интерес у пермского «Театра-Театра».