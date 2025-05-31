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В Ельцин-центре определились с лучшими пьесами о 90-х

21.24 Пятница, 6 июня 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Сегодня, 6 июня, в Ельцин-центре подвели итоги пятого ежегодного конкурса пьес о 1990-х «Зачем я это помню». Проект, посвящённый художественному осмыслению ключевого десятилетия постсоветской истории, вновь собрал личные высказывания авторов со всей страны.

Напомним, приём пьес стартовал 25 ноября прошлого года — в день рождения Ельцин-центра — и завершился 31 марта года нынешнего. За это время оргкомитет получил 88 пьес и несколько десятков заявок на байопики видных деятелей 90-х из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Рыбинска, Новороссийска и других городов России.

В итоге, в номинации «Заявка на пьесу-байопик» победила Юлия Савиковская с проектом «Дождь в метополии». Это драматургическое размышление о судьбе людей девяностых.

Специальный диплом жюри музея Бориса Ельцина получила Мария Бердинских за пьесу «Мисс Россия идёт в поход» — о коллизиях женской идентичности на фоне исторического надлома.

Интригу в основной номинации внесло решение жюри не присуждать традиционные призовые места — члены жюри не смогли прийти к единому мнению. Вместо этого были объявлены три пьесы-лидера: «Лекция Пелевин» Ляли Петуховой, «Мисс Россия идёт в поход» Марии Бердинских и «Диэр Кейт» Юлии Савиковской.

Особое мнение выразил член жюри, режиссёр Борис Мильграм, заявивший, что «единственной пьесой, достойной звания победителя», является «Диэр Кейт».

Организаторы отметили важную тенденцию: тексты участников начинают активно интересовать театры. Уже сейчас пьеса Владимира Антипова «Сфумато» прозвучала в рамках фестиваля «Реверберация» на новой сцене Александринского театра, «Мурави» Ивана Костина готовят к показу в Екатеринбурге на фестивале «ФишФабрик», а «Диэр Кейт» Юлии Савиковской вызвала интерес у пермского «Театра-Театра».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:12 В Первоуральске при столкновении четырёх автомобилей пострадали два человека
19:30 В Серове машинистка крана предстанет перед судом по делу о гибели электромонтера
18:58 Завтра Пышминские озерки станут чище
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17:21 В Свердловской области ожидается жара до +28°C
17:12 Главного редактора Ura.ru Диану Козлову увезли на допрос
16:54 Три миллиона рублей будут возвращать дропперы обманутой мошенниками жительнице Екатеринбурга
16:20 Свердловские автоинспекторы спасли жизни тяжело пострадавших в ДТП девушку и подростка
15:53 В Екатеринбурге почти на неделю перекроют улицу Боевых дружин
15:31 Екатеринбургского экс-полицейского Карпова отправили под домашний арест
14:39 Опекунше Наумовой, обвиняемой в убийстве Далера, запросили 25 лет лишения свободы
13:29 Расправившегося с супругой красноуфимца отправили в колонию на 17 лет
11:58 Ura.ru: редактор Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди
11:36 Накачавшего наркотиками школьницу алапаевца отправили в колонию на 12 лет
11:06 В свердловских лесах не осталось действующих пожаров
10:38 В Свердловской области задержали мужчину по подозрению в убийстве 30 лет назад
10:22 Редактору Ura.ru Денису Аллаярову грозит арест
09:43 Полмиллиона «полезных» насекомых привезли в Свердловскую область
09:15 Проливной дождь в Камышлове помешал пожилому водителю увидеть девочку на пешеходном переходе
21:15 В Екатеринбургском зоопарке родился ленивец
20:21 Екатеринбуржцы пытаются не допустить очередного «урезания» парка имени 50-летия ВЛКСМ
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