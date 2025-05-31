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В Екатеринбурге психологи разберут «по косточкам» одну из лучших пьес мировой драматургии

18.53 Среда, 4 июня 2025
Кадр из фильма «Кукольный дом» 1973-го года
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Известная пьеса Генрика Ибсена «Кукольный дом» станет предметом психологического разбора. Уже завтра, 5 июня, её содержание разберут два психолога.

Рассмотрение произведение драматургии с точки зрения психологии проведут публично в Литературной гостиной Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского, во время заседания книжного клуба «Психология на пальцах». Анализом пьесы займутся психолог-психоаналитик, групповой терапевт, организатор проекта «Психология на пальцах» Анна Селивёрстова и клинический психолог, психотерапевт Екатерина Лапинская. Они объяснят, почему «Кукольный домик», написанный Ибсеном в 1879 году, не теряет актуальности и в 21-м веке.

Напомним, что пьеса рассказывает историю Норы Хельмер — жены преуспевающего банкира, которая внешне живёт в образцовой семье, но внутренне неустроенна и несчастна. Ибсен в «Кукольном доме» затрагивает темы личной свободы, самоидентификации и давления социальных норм.

Формат встречи — открытая дискуссия — позволит участникам заседания не только выслушать психологов, но задать им вопросы и высказать собственную точку зрения на проблемы, которые затрагивает «Кукольный дом».

Мероприятие запланировано на шесть часов вечера и продлится чуть больше часа. Вход свободный, но требуется регистрация по ссылке.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:53 В Екатеринбурге психологи разберут «по косточкам» одну из лучших пьес мировой драматургии
18:22 Только 5 из 28 свердловских пожаров вторника вспыхивали в жилом секторе
17:36 Глава СК поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Среднеуральске
17:12 В Екатеринбурге до конца лета закроют улицу Комсомольскую
17:03 Из-за просрочки и нарушения технологии готовки в Карпинске приостановили работу кафе «Шашлычок»
16:43 Экомониторинг в Свердловской области хотят проводить с помощью ИИ
16:32 Дело раздавившего двух человек на качканарском карьере водителя самосвала передали в суд
15:32 Выступающая против строительства мусорного полигона жительница Сысертского района поговорила с Омбудсменом Мерзляковой
15:04 Свердловский Минздрав опроверг сообщения о ликвидации сети аптек
13:57 МЧС продолжает бороться с тлением на мусорном полигоне под Екатеринбургом
13:19 К десяти годам колонии строгого режима приговорили жителя Режа за домашнюю плантацию конопли
12:40 Состоянием памятника героям Великой Отечественной войны в Алапаевске заинтересовались в СК
11:49 Площадь действующих лесных пожаров в Свердловской области достигла 140 гектаров
11:37 Матери, бросившей на скамейке новорождённого сына в Нижнем Тагиле, вынесли приговор
11:19 В Верхней Пышме стартовал первый окружной чемпионат по пляжному самбо
11:11 Из-за повара нелегала в Екатеринбурге на две недели закрыли кафе «София»
10:14 В УГИБДД прокомментировали гибель лосёнка в Екатеринбурге
09:50 Студенты Техуниверситета УГМК вернулись с инженерного чемпионата CASE-IN с победой
09:31 В Берёзовском ищут 19-летнюю девушку в серой кофте
09:30 Свидетель по громкому делу об убийстве обратился в СК с заявлением о том, что его вынуждали дать ложные показания
21:09 Сад Нурова зовёт поогородничать в историческом центре Екатеринбурга
20:23 В Екатеринбурге начинается судебный процесс по делу предполагаемого «смотрящего»
20:04 История медной металлургии станет темой лекции в Екатеринбурге
19:42 В Ревде мужчина получил почти 10 лет колонии за попытку взрыва многоквартирного дома
19:10 Уралуправтодор отчитался о половинной готовности обхода Богдановича на трассе P-351
18:42 День рождения Пушкина отметят в Литературном квартале Екатеринбурга
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