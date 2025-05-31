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В Екатеринбурге психологи разберут «по косточкам» одну из лучших пьес мировой драматургии
Кадр из фильма «Кукольный дом» 1973-го года
Известная пьеса Генрика Ибсена «Кукольный дом» станет предметом психологического разбора. Уже завтра, 5 июня, её содержание разберут два психолога.
Рассмотрение произведение драматургии с точки зрения психологии проведут публично в Литературной гостиной Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского, во время заседания книжного клуба «Психология на пальцах». Анализом пьесы займутся психолог-психоаналитик, групповой терапевт, организатор проекта «Психология на пальцах» Анна Селивёрстова и клинический психолог, психотерапевт Екатерина Лапинская. Они объяснят, почему «Кукольный домик», написанный Ибсеном в 1879 году, не теряет актуальности и в 21-м веке.
Напомним, что пьеса рассказывает историю Норы Хельмер — жены преуспевающего банкира, которая внешне живёт в образцовой семье, но внутренне неустроенна и несчастна. Ибсен в «Кукольном доме» затрагивает темы личной свободы, самоидентификации и давления социальных норм.
Формат встречи — открытая дискуссия — позволит участникам заседания не только выслушать психологов, но задать им вопросы и высказать собственную точку зрения на проблемы, которые затрагивает «Кукольный дом».
Мероприятие запланировано на шесть часов вечера и продлится чуть больше часа. Вход свободный, но требуется регистрация по ссылке.
Рассмотрение произведение драматургии с точки зрения психологии проведут публично в Литературной гостиной Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского, во время заседания книжного клуба «Психология на пальцах». Анализом пьесы займутся психолог-психоаналитик, групповой терапевт, организатор проекта «Психология на пальцах» Анна Селивёрстова и клинический психолог, психотерапевт Екатерина Лапинская. Они объяснят, почему «Кукольный домик», написанный Ибсеном в 1879 году, не теряет актуальности и в 21-м веке.
Напомним, что пьеса рассказывает историю Норы Хельмер — жены преуспевающего банкира, которая внешне живёт в образцовой семье, но внутренне неустроенна и несчастна. Ибсен в «Кукольном доме» затрагивает темы личной свободы, самоидентификации и давления социальных норм.
Формат встречи — открытая дискуссия — позволит участникам заседания не только выслушать психологов, но задать им вопросы и высказать собственную точку зрения на проблемы, которые затрагивает «Кукольный дом».
Мероприятие запланировано на шесть часов вечера и продлится чуть больше часа. Вход свободный, но требуется регистрация по ссылке.
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