История медной металлургии станет темой лекции в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская областная библиотека имени В. Белинского приглашает любознательных узнать побольше об истории обработки металлов на Урале. Уже завтра, 4 июня, здесь прозвучит лекция, посвящённая меди.Медь сыграла ключевую роль в становлении древней металлургии на Урале. Именно с неё началась обработка металлов на территории, где позже развернулась мощная горнометаллургическая промышленность. По словам организаторов, лекция откроет малоизвестные страницы прошлого и поможет взглянуть на древние артефакты под новым углом.Лектором выступит исследователь Илья Григорьев. Он поделится результатами современных археологических раскопок, расскажет о находках, которые продолжают удивлять специалистов, и попытается ответить на главный вопрос: почему уральская медь до сих пор остаётся источником загадок?На встрече прозвучат истории о древних медных орудиях, бытовых предметах, украшениях и символике металла в культуре уральских племён. Особое внимание будет уделено уникальным артефактам, хранящимся в региональных музеях, — некоторые из них до сих пор вызывают споры среди учёных.Начало «медной» лекции запланировано на 18.00. Место проведения — Центр депозитарного хранения документов (пятый этаж в здании пристроя Белинки). Вход свободный.