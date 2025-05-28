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День рождения Пушкина отметят в Литературном квартале Екатеринбурга

18.42 Вторник, 3 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В конце рабочей недели, 6 июня, Екатеринбург масштабно отпразднует 226-летие Александра Пушкина. После реконструкции музеев и парка Пушкинский день возвращается в свое историческое пространство — в Литературный квартал.

Праздник начнётся в 17.00 в парке Литквартала. Здесь гостей ждёт «благородный отдых»: настольные и карточные игры, гадания, уличные развлечения и даже урок бальных танцев от клуба «Pas de côté». Кафе «Калачи» организует бесплатное самоварное чаепитие, а няня Арина Родионовна — чтение пушкинских сказок.

В 18.00 стартует главное событие вечера — костюмированное ПушШествие. У памятника Пушкину на углу улиц Первомайская и Пролетарская соберутся актёры городских театров, артисты и горожане, облачённые в элементы пушкинской эпохи. Участники шествия пройдут по Литературному кварталу, создавая живую иллюстрацию к произведениям классика.

Сразу после шествия, в 18.30, на центральной аллее парка начнется праздничный перформанс «Прекрасный уголок». Евгений Онегин в исполнении актёра Коляда-Театра попытается убедить самого Александра Сергеевича переехать на Урал — в Екатеринбург. В постановке примут участие Камерный театр, Театр кукол, ТЮЗ, духовой оркестр, цыганский ансамбль «Нэвэ Рома», иностранные студенты и Николай Коляда. Роль поэта исполнит Александр Цариков.

К 19.30 гостей ждут сразу два события: открытый микрофон у памятника Пушкину и поэтический вечер на летней эстраде. Артист Валерий Прусаков прочтёт поэму «Медный всадник» в сопровождении Камерного оркестра B-A-C-H, а все желающие смогут прочитать стихи любимого поэта у памятника.

Финалом дня рождения поэта станет спектакль «Гробовщик» в Камерном театре. Постановка Николая Коляды по повести Пушкина обещает зрителям необычный жанр — сценический хоррор.

Но и на этом празднование не завершится. На следующий день, 7 июня, в Камерном театре покажут спектакль «Выстрел», а в музеях Литквартала состоятся интерактивные программы и лектории. Будут разгадывать ребусы по сказкам, читать «Царя Никиту» и «Графа Нулина», а также размышлять о связи Пушкина с декабристами.

Вход на большинство мероприятий свободный.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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21:29 Суд отменил приказ свердловских чиновников, сокративший предмет охраны места захоронения Николая II
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