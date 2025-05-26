Музей истории Екатеринбурга стал сам себе экспонатом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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С 5 июня 2025 года в здании «Дома Качки» (улица Карла Либкнехта, 26) открывается необычная экспозиция под названием «Мечтать не вредно». Это выставка-автобиография Музея истории Екатеринбурга — полуироничное, полусерьёзное путешествие по его собственной судьбе: от скромной комнаты памяти Якова Свердлова до современного городского музея с несколькими «филалами».В музее поясняют, что выставка выстроена как эмоциональный маршрут, в котором каждая зона маркирована отдельным цветом и настроением. Посетитель пройдёт через десятилетия музейной эволюции, увидит, как трансформировались выставочные подходы и взгляды на историю. В экспозиции соседствуют оригиналы и копии, вымыслы и факты, мифы и архивные документы — всё это создает живую ткань музейного самоисследования.Финальной точкой автобиографической экспозиции музея становится масштабная медиа-инсталляция, помещающая зрителя в современный контекст. Одновременно с этим, выставка даёт понять, по какой траектории движется музей и каким он стремится стать в будущем.