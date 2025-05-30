Ко Дню защиты детей в Екатеринбурге организуют уборку «Индустриального младенца»





— пишет Алексей Шахов

1 июня в 13:00 приглашаю вместе помыть Индустриального младенца на ВИЗе. День защиты детей же! Надо защищать,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Исследователь уличного искусства Алексей Шахов опубликовал пост о состоянии скульптуры на ВИЗе — «Индустриального младенца». По его наблюдениям, 30 мая памятник оказался исписан свежими надписями: выпускники оставили на нём имена, даты и номера телефонов.У него появилась идея отмыть скульптуру — ту же мысль высказала и одна из обеспокоенных подписчиц. Так и возникла инициатива: 1 июня всех желающих приглашают вместе очистить младенца от следов торжества — в честь Дня защиты детей.Он планирует принести губки и подобрать подходящее моющее средство. Бонусом исследователь уличного искусства обещает рассказать всё, что знает об этой скульптуре.