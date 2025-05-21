Уральцев приглашают оценить любимые заведения культуры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В России проходит онлайн-опрос среди посетителей государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества. Цель его — определить, какими именно заведениями граждане удовлетворены, а какими — не очень и почему.Опросник от Министерства культуры Российской Федерации представлен в виде простоя анкеты, на заполнение которой уходят считанные минуты. В частности, участникам предлагается оценить вежливость персонала заведения, чистоту его помещений, адекватность цены на билеты и другие факторы, по которым можно определить качество работы той или иной организации. На некоторые вопросы можно давать несколько вариантов ответа или отвечать развёрнуто, а не просто проставлять галочки, как в других вопросах анкеты.Опрос проводится анонимно. Участник опроса волен сам выбрать, какое культурное заведение оценить. Для начала прохождения опроса пройдите по ссылке: clck.ru/3Gqfxw.