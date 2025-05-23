Про Доктора-сказочника в Белинке расскажет уральский режиссёр-мультипликатор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уже в эту субботу, 31 мая, посетители Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского смогут познакомиться с творчеством великого американского детского писателя Доктора Сьюза. А расскажет о нём известный уральский режиссёр-мультипликатор Алексей Караев.Доктора Сьюза нередко сравнивают с Корнеем Чуковским. Его книги уже более восьмидесяти лет помогают американским детям учиться читать, а ещё — неординарно мыслить и ценить изящество стихосложения. Как и Чуковский, Доктор Сьюз в своих произведениях активно использовал игру слов и излагал необычные сюжеты в форме стихов. По книгам двух писателей — советского и американского — видно, что оба они глубоко понимали детскую психологию и знали, как обращаться с детьми. Интересно, что сам Чуковский был знаком с творчеством Сьюза, но так и не решился перевести его тексты, опасаясь, что не сможет передать их «лаконичный и звонкий стих» и «безумные», но выразительные рисунки.Герои книг Доктора Сьюза — это причудливые фантастические создания, такие как Гринч или Лоракс. За их внешней легкомысленностью и забавными приключениями скрываются важные нравственные послания, призывы к добру, честности и заботе об окружающем мире. Весёлые рифмы, парадоксальные повороты сюжета и бесконечная выдумка сделали творчество Сьюза нестареющей классикой.Именно благодаря Алексею Караеву несколько поколений россиян впервые узнали о Докторе Сьюзе. Ведь в 1983-м году он выпустил анимационный короткометражный фильм «Кот в колпаке», основой которого послужило одно из произведений американского автора. Снятый на Свердловской киностудии мультик получился таким ярким и весёлым, что его наградили на нескольких фестивалях и частенько показывали по телевидению, к радости малышей, полюбивших и яркие образы и запоминающиеся стихи из него.В Белинке Алексей Караев не только расскажет о «сумасшедшем гении» американской детской литературы, но и покажет мультфильмы, снятые по мотивам его произведений.Мероприятие будет интересно не только детям, но и их родителям, педагогам и переводчикам. Вход на встречу с Алексеем Караевым, посвящённую Доктору Сьюзу, свободный. Начало в 15.00.