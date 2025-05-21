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Стала известна программа 18-го фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На сайте Коляда-театра появился список спектаклей, которые будут показаны в Екатеринбурге в рамках очередного фестиваля современной драматургии. Грандиозное мероприятие запланировано на вторую половину июня.
В опубликованном списке — несколько десятков спектаклей из разных городов страны. Первым из них на фестивале будет показана постановка «Есенин. Возвращение» от новоуральского Театра музыки, драмы и комедии. Интересно, что показ этого спектакля состоится на день раньше официального открытия фестиваля «Коляда-plays», то есть, вечером 19 июня. А открытие планируется в полдень следующего дня. Оно пройдёт под открытым небом в уличном пространстве перед театром Николая Коляды на проспекте Ленина.
В последующие почти две недели в рамках фестиваля на разных площадках города будут показаны спектакли из Москвы, Твери, Перми, Иркутска, Нижнего Тагила. Разумеется, обширнее всего будет представлен Екатеринбург: поучаствовать в фестивале пожелали большинство местных театров, и даже Музей Андеграунда, который успел стать не только выставочным пространством, но и местом проведения перформансов лекций и театральных постановок.
Билеты на фестивальные показы можно приобретать онлайн (ссылки указаны на сайте Коляда-театра) или в городских кассах.
В опубликованном списке — несколько десятков спектаклей из разных городов страны. Первым из них на фестивале будет показана постановка «Есенин. Возвращение» от новоуральского Театра музыки, драмы и комедии. Интересно, что показ этого спектакля состоится на день раньше официального открытия фестиваля «Коляда-plays», то есть, вечером 19 июня. А открытие планируется в полдень следующего дня. Оно пройдёт под открытым небом в уличном пространстве перед театром Николая Коляды на проспекте Ленина.
В последующие почти две недели в рамках фестиваля на разных площадках города будут показаны спектакли из Москвы, Твери, Перми, Иркутска, Нижнего Тагила. Разумеется, обширнее всего будет представлен Екатеринбург: поучаствовать в фестивале пожелали большинство местных театров, и даже Музей Андеграунда, который успел стать не только выставочным пространством, но и местом проведения перформансов лекций и театральных постановок.
Билеты на фестивальные показы можно приобретать онлайн (ссылки указаны на сайте Коляда-театра) или в городских кассах.
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