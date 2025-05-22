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«Секретную поэзию» можно будет увидеть и услышать в Ельцин-центре в первый день лета
Фото: Вечерние Ведомости
В кинозале на первом этаже Ельцин Центра в первый июньский вечер состоится уникальное событие — аудиовизуальный перформанс «Секретная поэзия». Его представляет художница Анастасия Мелехова.
Проект «Секретная поэзия» — это авторская работа Анастасии Мелиховой, которая в данном случае выступает ещё и как режиссёр-аниматор, и как куратор всего проекта. Идея перформанса возникла в 2022 году во время творческой резиденции Мелиховой во французском Аббатстве Фонтевро. Главной задачей было создание способа визуально зафиксировать течение времени, передать его текучесть, эмоциональную неуловимость и поэтику. А результатом стала четырехминутная ненарративная анимация — импровизационное визуальное высказывание, построенное без классического сюжета, но наполненное переживаниями автора.
Звуковая часть перформанса также выполнена в духе импровизации. Аудио слои сочетают заранее записанные фрагменты и живую звуковую работу, меняющуюся в зависимости от визуальных импульсов. Такой подход усиливает эффект пластичности времени и зрительного восприятия.
Презентация проекта приурочена к завершению работы мастерской А4, в рамках которой участники вместе с кураторами — Анастасией Мелиховой и Алиной Ежаковой — исследовали взаимодействие изображения и звука. Теперь зрителям предлагают не только увидеть результат, но и стать частью этого исследования.
Перформанс начнётся в 18.00 и продлится около часа. Им завершится выставка инклюзивной художественной мастерской А4 «Земля в иллюминаторе». Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на официальном сайте Ельцин-центра.
Проект «Секретная поэзия» — это авторская работа Анастасии Мелиховой, которая в данном случае выступает ещё и как режиссёр-аниматор, и как куратор всего проекта. Идея перформанса возникла в 2022 году во время творческой резиденции Мелиховой во французском Аббатстве Фонтевро. Главной задачей было создание способа визуально зафиксировать течение времени, передать его текучесть, эмоциональную неуловимость и поэтику. А результатом стала четырехминутная ненарративная анимация — импровизационное визуальное высказывание, построенное без классического сюжета, но наполненное переживаниями автора.
Звуковая часть перформанса также выполнена в духе импровизации. Аудио слои сочетают заранее записанные фрагменты и живую звуковую работу, меняющуюся в зависимости от визуальных импульсов. Такой подход усиливает эффект пластичности времени и зрительного восприятия.
Презентация проекта приурочена к завершению работы мастерской А4, в рамках которой участники вместе с кураторами — Анастасией Мелиховой и Алиной Ежаковой — исследовали взаимодействие изображения и звука. Теперь зрителям предлагают не только увидеть результат, но и стать частью этого исследования.
Перформанс начнётся в 18.00 и продлится около часа. Им завершится выставка инклюзивной художественной мастерской А4 «Земля в иллюминаторе». Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на официальном сайте Ельцин-центра.
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