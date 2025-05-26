Музей истории Екатеринбурга открыл сезон уличных экскурсий

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В минувшие выходные Музей истории Екатеринбурга открыл новый сезон уличных информативных прогулок с компании гида. Первая в этом году экскурсия под открытым небом прошла 24 мая по улицам ВИЗа.Экскурсии формата «Прогулки с музеем» проходят по выходным дням. Каждая из них посвящена разным районам и эпохам развития города. Участников ждут рассказы об архитектурных стилях и урбанистических решениях, исторических событиях, людях, которые создавали Екатеринбург, а также об изменении городского пространства в разные периоды.Следующее путешествие по Екатеринбургу состоится в первый день лета и будет посвящена Втузгородку и площади Ленина. Известный экскурсовод, учёный секретарь музея Евгений Бурденков расскажет, почему грандиозный проект архитектурного ансамбля остался на бумаге, поделится историей застройки Уральского политехнического института и судьбами его зданий. Участники прогулки смогут по-новому взглянуть на привычные корпуса, узнать об их архитекторах и о том, как мечты о «городе будущего» реализовывались в реальности.В июне запланированы так же прогулки по Вторчермету, улице Свердлова и даже экскурсия в метро — редкая возможность узнать, что скрывается за будничной суетой подземки. Узнать точное расписание экскурсий и записаться на них можно на сайте Музея истории Екатеринбурга или через соцсети учреждения.