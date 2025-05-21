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Кинопоказы под открытым небом в Саду Нурова начнутся с фильма «Сад»
Кадр из фильма «Сад»
Вечер пятницы хранители Сада Нурова в Екатеринбурге предлагают провести за кинопросмотром под открытым небом. Киновстречи в этом году символично начинаются с показа фильма под названием «Сад».
«Сад» — это философско-медитативный словацкий фильм 1995 года, в своё время выдвигавшийся производителями в кандидаты на оскаровскую номинацию. Режиссёр фильма Мартин Шулик пытался найти ответ на ряд мучавших его вопросов бытия. Живём ли мы на самом деле или убеждаем других, что живём? Как понять окружающий нас мир? Теперь к поиску ответов на эти вопросы смогут присоединиться и екатеринбуржцы.
Показ фильма «Сад» в Саду Нурова запланирован на 21.00. После сеанса гостей ждёт живое обсуждение — неформальный разговор о фильме и о себе, о становлении личности, о внутреннем поиске, о тихих чудесах, которые возможны, если научиться видеть. Собранные средства пойдут на поддержку команды волонтеров, занимающихся восстановлением Сада Нурова.
Подробности и душевная компания — в телеграм-канале Сада Нурова.
«Сад» — это философско-медитативный словацкий фильм 1995 года, в своё время выдвигавшийся производителями в кандидаты на оскаровскую номинацию. Режиссёр фильма Мартин Шулик пытался найти ответ на ряд мучавших его вопросов бытия. Живём ли мы на самом деле или убеждаем других, что живём? Как понять окружающий нас мир? Теперь к поиску ответов на эти вопросы смогут присоединиться и екатеринбуржцы.
Показ фильма «Сад» в Саду Нурова запланирован на 21.00. После сеанса гостей ждёт живое обсуждение — неформальный разговор о фильме и о себе, о становлении личности, о внутреннем поиске, о тихих чудесах, которые возможны, если научиться видеть. Собранные средства пойдут на поддержку команды волонтеров, занимающихся восстановлением Сада Нурова.
Подробности и душевная компания — в телеграм-канале Сада Нурова.
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