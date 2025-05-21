Директор Музея истории Екатеринбурга покажет спасённые сокровища

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В конце недели, 31 мая, в креативном кластере «Л52» (Екатеринбург, улица Бажова, 124А) состоится кураторская экскурсия по выставке «Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса». Экскурсоводом побудет директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.Экспозиция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает о малоизвестной, но героической странице культурной истории страны — эвакуации более 11 тысяч уникальных экспонатов из Херсонесского музея-заповедника в годы войны. Эта спасательная операция стала настоящим подвигом сотрудников, которые, рискуя жизнями, сумели сохранить бесценные свидетельства античного прошлого.Посетители смогут увидеть в субботу подлинные предметы из довоенных раскопок древнего Херсонеса и его округи: античную керамику, терракоту, стеклянные сосуды, фрагменты скульптур, надгробий и старинные монеты. Некоторые из этих артефактов обнаружили уральские археологи, выезжавшие на раскопки в Херсонес. Часть этой коллекции уже побывала в Свердловске 80 лет назад в составе эвакуированных с полуострова исторических и культурных сокровищ.Выставочный проект организован совместными усилиями Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» и Музея истории Екатеринбурга. Начало экскурсии по выставке в компании с Игорем Пушкарёвым — в 14.00.