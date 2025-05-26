Более 200 детей стали участниками форума юных дарований «ArtНавигатор» в Свердловской области

– отметила Юлия Нутенко, директор фонда.

«"ArtНавигатор" нацелен на глубокое погружение, выход на новый уровень мастерства. Мы увидели, как дети меняются, как расширяется их кругозор и представление о собственных возможностях и границах. Именно к такому результату стремились – чтобы каждый участник в итоге сказал: теперь я могу больше»,