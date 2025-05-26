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Более 200 детей стали участниками форума юных дарований «ArtНавигатор» в Свердловской области
Фото предоставлено организаторами форума
В минувшие выходные в Свердловской области на базе загородного образовательного центра «Таватуй» состоялся финал Всероссийского форума юных дарований «ArtНавигатор», в котором приняли участие более 200 ребят в возрасте от 9 до 17 лет из 13 регионов России.
В этом году конкурс проводился в четырёх номинациях: «Изобразительное искусство», «Журналистика», «Эстрадный вокал», «Хореография».
Усилиями фонда в одном месте были собраны одарённые вокалисты, хореографические коллективы, а также начинающие художники и журналисты. Вместе под руководством экспертов дети знакомились с выбранными направлениями и получали новые для себя навыки, которые продемонстрировали на отчётном концерте. В завершении форума состоялась церемония награждения.
Образовательной частью направления «Эстрадный вокал» руководила Елена Солдатова – певица, композитор, педагог высшей квалификационной категории и художественный руководитель студии «МегаСаунд» Московского Дворца пионеров.
Сценическое движение вокалистов и наставничество в секции «Хореография» взяла на себя Юлия Ефимова – генеральный директор международного культурного проекта «TEVY Art Group», художественный руководитель «Dantex Show», хореограф, балетмейстер, режиссер стейдж-шоу, постановщик танцевальных программ Российского государственного цирка, приглашённый хореограф спектаклей Театра драмы. Вторым хореографом форума стал Федор Федин – постановщик, балетмейстер, лауреат всероссийских и международных конкурсов, танцовщик группы «Soul Dance» под руководством Марины Нейштадт, резидент-хореограф хореографических коллективов Самары.
Творческий потенциал юных художников в 3D-пространстве – такая цель была поставлена в рамках форума – раскрывали педагоги и основатели студии «ФА-САД», архитекторы, преподаватели, члены Союза дизайнеров России Инна и Валерий Салиховы. Под их руководством дети создали совместную объёмную композицию, выполнив её в технике калькирования. Также творческие встречи и совместные пленэры с детьми проводил Алексей Рыжков, екатеринбургский художник.
Юных журналистам помогали непрерывно освещать работу форума в его телеграм-канале журналисты ЕАН, параллельно делясь с детьми знаниями о применении искусственного интеллекта в современных СМИ. Также о специфике современного текста ребятам рассказала Елена Соболева – учёный, филолог, преподаватель с многолетним стажем.
В этом году конкурс проводился в четырёх номинациях: «Изобразительное искусство», «Журналистика», «Эстрадный вокал», «Хореография».
Усилиями фонда в одном месте были собраны одарённые вокалисты, хореографические коллективы, а также начинающие художники и журналисты. Вместе под руководством экспертов дети знакомились с выбранными направлениями и получали новые для себя навыки, которые продемонстрировали на отчётном концерте. В завершении форума состоялась церемония награждения.
«"ArtНавигатор" нацелен на глубокое погружение, выход на новый уровень мастерства. Мы увидели, как дети меняются, как расширяется их кругозор и представление о собственных возможностях и границах. Именно к такому результату стремились – чтобы каждый участник в итоге сказал: теперь я могу больше»,
– отметила Юлия Нутенко, директор фонда.
Образовательной частью направления «Эстрадный вокал» руководила Елена Солдатова – певица, композитор, педагог высшей квалификационной категории и художественный руководитель студии «МегаСаунд» Московского Дворца пионеров.
Сценическое движение вокалистов и наставничество в секции «Хореография» взяла на себя Юлия Ефимова – генеральный директор международного культурного проекта «TEVY Art Group», художественный руководитель «Dantex Show», хореограф, балетмейстер, режиссер стейдж-шоу, постановщик танцевальных программ Российского государственного цирка, приглашённый хореограф спектаклей Театра драмы. Вторым хореографом форума стал Федор Федин – постановщик, балетмейстер, лауреат всероссийских и международных конкурсов, танцовщик группы «Soul Dance» под руководством Марины Нейштадт, резидент-хореограф хореографических коллективов Самары.
Творческий потенциал юных художников в 3D-пространстве – такая цель была поставлена в рамках форума – раскрывали педагоги и основатели студии «ФА-САД», архитекторы, преподаватели, члены Союза дизайнеров России Инна и Валерий Салиховы. Под их руководством дети создали совместную объёмную композицию, выполнив её в технике калькирования. Также творческие встречи и совместные пленэры с детьми проводил Алексей Рыжков, екатеринбургский художник.
Юных журналистам помогали непрерывно освещать работу форума в его телеграм-канале журналисты ЕАН, параллельно делясь с детьми знаниями о применении искусственного интеллекта в современных СМИ. Также о специфике современного текста ребятам рассказала Елена Соболева – учёный, филолог, преподаватель с многолетним стажем.
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