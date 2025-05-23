«Секретный» квартирник пройдёт в Саду Казанцева

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Таинственности нагнали организаторы концерта, который пройдёт в последний день весны на территории Сада Казанцева. Мероприятие решено провести в забытом, но постепенно возрождающемся формате «квартирников», а пропуском на него будет служить кодовая фраза.Даже афиша концерта сильно отдаёт конспирологией. На ней изображен некий загадочный гражданин, похожий на шпиона из фильмов советского прошлого. А надпись крупными буквами «П.А.С.» расшифровывается как «Подпольное акустическое сотрудничество». На самом деле, никакой конспирологии. Концерт соберёт любителей поэзии и гитарной музыки, чтобы в узком кругу насладиться пением под гитару и чтением стихов.Интересно, что собственным творчеством сможет поделиться каждый из гостей, а оформлен «квартирник» будет в эстетике 60–70-х годов. Поэтому и посетителей просят одеваться на мероприятие в соответствующие той эпохе наряды.Начало «квартирника» запланировано на шесть часов вечера. Пройти на него можно только после регистрации и по кодовой фразе, которая будет передана после заполнения формы онлайн. Нужен будет также билет в музей садоводства Среднего Урала.