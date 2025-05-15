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Париж 100-летней давности зазвучит в стенах екатеринбургского музея
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
Вечерние гости «Дома Качки» в Екатеринбурге на следующей неделе смогут вдруг ощутить себя в Париже 20-х годов прошлого века. Именно атмосферу французской столицы того времени выбрали организаторы концерта «Or’noir».
Концерт запланирован на четверг, 29 мая. Он будет состоять из произведений французской музыки XX–XXI веков. Для пущей погружённости в парижскую культуру, артисты выйдут к публике в перьях, бриллиантах и утончённых костюмах, а по залу распространится аромат французской парфюмерии.
Но главное, конечно, узнаваемые мелодии. Программа концерта «Or’noir» включает и классику французского импрессионизма — музыку Клода Дебюсси и Габриэля Форе, и проникновенные шлягеры великих шансонье — Далиды, Мирей Матье. Зазвучат и яркие мелодии из мюзиклов «Мулен Руж» и «Бурлеск», а завершением станет современное прочтение страстной французской лирики.
В «Доме Качки» в этот вечер выступят: солистка итальянского театра «Coccia» Александра Кирсанова, арфистка Екатерининского оркестра Ульяна Михайлова, доцент Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, пианистка Виктория Ивакина, а также Елисей Комаров (на ударных) и Олег Холодилин (с бас-гитарой).
Билеты на «парижский» концерт можно приобрести онлайн на сайте Музея истории Екатеринбурга.
Концерт запланирован на четверг, 29 мая. Он будет состоять из произведений французской музыки XX–XXI веков. Для пущей погружённости в парижскую культуру, артисты выйдут к публике в перьях, бриллиантах и утончённых костюмах, а по залу распространится аромат французской парфюмерии.
Но главное, конечно, узнаваемые мелодии. Программа концерта «Or’noir» включает и классику французского импрессионизма — музыку Клода Дебюсси и Габриэля Форе, и проникновенные шлягеры великих шансонье — Далиды, Мирей Матье. Зазвучат и яркие мелодии из мюзиклов «Мулен Руж» и «Бурлеск», а завершением станет современное прочтение страстной французской лирики.
В «Доме Качки» в этот вечер выступят: солистка итальянского театра «Coccia» Александра Кирсанова, арфистка Екатерининского оркестра Ульяна Михайлова, доцент Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, пианистка Виктория Ивакина, а также Елисей Комаров (на ударных) и Олег Холодилин (с бас-гитарой).
Билеты на «парижский» концерт можно приобрести онлайн на сайте Музея истории Екатеринбурга.
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