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Киношедевр итальянского маэстро можно увидеть на большом экране в Ельцин-центре
Кадр из фильма «Последний император»
Один из самых эпичных шедевров кинематографа ушедшего века можно будет увидеть на большом экране. В кинозале Ельцин-центра на этой неделе начинается показ «Последнего императора».
Фильм итальянского маэстро кино Бернардо Бертолуччи «Последний император» переносит зрителя на сто лет назад, в эпоху империи Цин. Судьба мальчика Пу И складывается так, что он становится новым императором, хотя ему едва-едва исполнилось два годика. Но трон — это не привилегия, а большая ответственность и большие трудности, которые особенно тяжелы и опасны, когда вокруг дворца происходят радикальные исторические изменения — войны, революции, технический прогресс. Всё это предстоит пережить вместе со страной последнему китайскому императору, который взрослеет на глазах зрителя этой потрясающей эпической киноленты.
Продолжительность «Последнего императора» тоже эпическая — он длится больше двух с половиной часов. Но этот тот случай, когда талантливо рассказанная экранная история настолько увлекает, что время пролетает незаметно. Не даром картина в конце 80-х была засыпана кинонаградами, включая девять премий «Оскар».
Показ «Последнего императора» в кинозале Ельцин-центра стартует в понедельник, 26 мая. Планируется всего шесть сеансов, расписанных на следующую неделю, поэтому киноманам нужно поспешить воспользоваться редкой возможностью увидеть киношедевр на большом экране и в оригинальном звучании (перевод на русский в данном случае предоставлен титрами). Подробнее о сеансах — на сайте Ельцин-центра.
Фильм итальянского маэстро кино Бернардо Бертолуччи «Последний император» переносит зрителя на сто лет назад, в эпоху империи Цин. Судьба мальчика Пу И складывается так, что он становится новым императором, хотя ему едва-едва исполнилось два годика. Но трон — это не привилегия, а большая ответственность и большие трудности, которые особенно тяжелы и опасны, когда вокруг дворца происходят радикальные исторические изменения — войны, революции, технический прогресс. Всё это предстоит пережить вместе со страной последнему китайскому императору, который взрослеет на глазах зрителя этой потрясающей эпической киноленты.
Продолжительность «Последнего императора» тоже эпическая — он длится больше двух с половиной часов. Но этот тот случай, когда талантливо рассказанная экранная история настолько увлекает, что время пролетает незаметно. Не даром картина в конце 80-х была засыпана кинонаградами, включая девять премий «Оскар».
Показ «Последнего императора» в кинозале Ельцин-центра стартует в понедельник, 26 мая. Планируется всего шесть сеансов, расписанных на следующую неделю, поэтому киноманам нужно поспешить воспользоваться редкой возможностью увидеть киношедевр на большом экране и в оригинальном звучании (перевод на русский в данном случае предоставлен титрами). Подробнее о сеансах — на сайте Ельцин-центра.
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