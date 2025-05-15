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Уральский филиал Пушкинского музея прекратит работу в составе головного музея с 2026 года
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
С 1 января 2026 года Уральский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, расположенный в Екатеринбурге, прекратит работу в составе головного музея. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГМИИ.
Также вне структуры ГМИИ останутся Балтийский и Северо-Кавказский филиалы. Решение связано с пересмотром стратегии развития Пушкинского музея. На его базе создают новую институцию, которая будет заниматься современным искусством.
Несмотря на изменения, в музее подчеркнули, что все запланированные проекты филиалов будут реализованы до конца 2025 года. Также регионы, где находились филиалы, по-прежнему останутся приоритетными для дальнейшего сотрудничества.
Также вне структуры ГМИИ останутся Балтийский и Северо-Кавказский филиалы. Решение связано с пересмотром стратегии развития Пушкинского музея. На его базе создают новую институцию, которая будет заниматься современным искусством.
Несмотря на изменения, в музее подчеркнули, что все запланированные проекты филиалов будут реализованы до конца 2025 года. Также регионы, где находились филиалы, по-прежнему останутся приоритетными для дальнейшего сотрудничества.
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