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В Екатеринбурге ищут новый дом для мишки Гриши, четыре года простоявшего у «Салюта»
Фото: телеграм-канал «Шахов на ветке»
Пятиметровый мишка Гриша, созданный художником Андреем Бартеневым для фестиваля уличного искусства «ЧО», покинул привычное место у кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге. Сейчас команда фестиваля ищет для арт-объекта новое публичное пространство. Об этом сообщили организаторы «ЧО».
Гриша появился в городе ещё в 2020 году — сначала он полгода простоял на стилобате Ельцин Центра, а затем на четыре года обосновался у «Салюта».
Теперь арт-объекту ищут новое пристанище. Пространство должно быть открытым для посещения, а собственник — готов взять на себя расходы по транспортировке и содержанию инсталляции. Приём заявок открыт до 25 мая через форму.
Ранее на месте, где стоял мишка, появилась хэштег «Страну меняют люди». Именно ради её установки Гришу и убрали с площадки.
Гриша появился в городе ещё в 2020 году — сначала он полгода простоял на стилобате Ельцин Центра, а затем на четыре года обосновался у «Салюта».
Теперь арт-объекту ищут новое пристанище. Пространство должно быть открытым для посещения, а собственник — готов взять на себя расходы по транспортировке и содержанию инсталляции. Приём заявок открыт до 25 мая через форму.
Ранее на месте, где стоял мишка, появилась хэштег «Страну меняют люди». Именно ради её установки Гришу и убрали с площадки.
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