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На первый летний день Парк Маяковского готовит сразу два фестиваля

21.08 Вторник, 20 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского в первый летний день превратится в масштабную площадку разнообразных мероприятий. Здесь одновременно пройдут два крупных городских фестиваля — «ART-ПИКНИК» и «Читай, Екатеринбург!».

В этот день, 1 июня, с 11:00 до 19:00 гостей всех возрастов ждёт насыщенная программа, организаторы которой выбрали яркий девиз: «Расцветай вместе с культурой Екатеринбурга». В игровой зоне парка посетители развлекутся гигантскими головоломками, настольными играми, познавательной «бродилкой» об истории города, а также велопрогулкой по мотивам поэзии Александра Пушкина. В культурном ХАБе пройдёт череда мастер-классов по изготовлению брошей, брелоков и народных кукол. Маленькие гости парка смогут раскрасить героев русских сказок и создать собственные сказочные истории. Прямо под открытым небом будет работать читальный зал с удобными зонами отдыха и книгами. А Саундпарк порадует мини-спектаклями, поэтическим микрофоном и театральными мастер-классами.

Кроме того, в парке в этот день будут читать лекции на различные темы, показывать мультфильмы и, конечно, музицировать. Так, на Главной сцене фестиваля «ART-ПИКНИК» выступят лучшие творческие коллективы города, а завершит вечер зажигательный концерт «Kickin' Jass Orchestra».

Подробности о фестивале впечатлений «ART-ПИКНИК» — по ссылке, о фестивале «Читай, Екатеринбург!» — на официальном сайте.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:16 В Свердловской области рассмотрят дело о хищении свыше двух миллионов рублей субсидий
16:33 Екатеринбург заключил контракт на поставку 15 автобусов-гармошек
16:18 В Екатеринбурге мужчина пытался поджечь кафе на улице Щорса
15:50 После избиения школьницы её сверстницами в Первоуральске возбудили уголовное дело
15:10 Военный суд в Екатеринбурге приговорил к 16 годам анархиста, обвиняемого в поджоге военкомата в Березовском
14:27 Более 20 миллионов спам-звонков заблокировали в Свердловской области с начала года
13:54 На два месяца ограничат движение по улице Чернышевского в Екатеринбурге
13:05 Свердловское МЧС предупреждает о сильном дожде 21 мая
12:48 Свердловские зарплаты отстают от среднероссийского уровня на 9,5 тысячи рублей
12:06 Почти 167 килограммов вещей «в подарок» изъяли у супругов в Кольцово
10:56 С начала сезона в Свердловской области от клещей пострадало 11 тысяч человек
10:53 Ревдинского подростка осудили за нетрезвое вождение и грабеж
10:02 Из-за коммунальной аварии на Уралмаше закрыли трамвайное движение
09:33 В Екатеринбурге на Плотинке прикрыли торговлю алкогольным мороженым
20:45 Почти 200 нарушений пожарной безопасности выявили в Свердловской области за неделю
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