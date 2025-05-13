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На первый летний день Парк Маяковского готовит сразу два фестиваля
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского в первый летний день превратится в масштабную площадку разнообразных мероприятий. Здесь одновременно пройдут два крупных городских фестиваля — «ART-ПИКНИК» и «Читай, Екатеринбург!».
В этот день, 1 июня, с 11:00 до 19:00 гостей всех возрастов ждёт насыщенная программа, организаторы которой выбрали яркий девиз: «Расцветай вместе с культурой Екатеринбурга». В игровой зоне парка посетители развлекутся гигантскими головоломками, настольными играми, познавательной «бродилкой» об истории города, а также велопрогулкой по мотивам поэзии Александра Пушкина. В культурном ХАБе пройдёт череда мастер-классов по изготовлению брошей, брелоков и народных кукол. Маленькие гости парка смогут раскрасить героев русских сказок и создать собственные сказочные истории. Прямо под открытым небом будет работать читальный зал с удобными зонами отдыха и книгами. А Саундпарк порадует мини-спектаклями, поэтическим микрофоном и театральными мастер-классами.
Кроме того, в парке в этот день будут читать лекции на различные темы, показывать мультфильмы и, конечно, музицировать. Так, на Главной сцене фестиваля «ART-ПИКНИК» выступят лучшие творческие коллективы города, а завершит вечер зажигательный концерт «Kickin' Jass Orchestra».
Подробности о фестивале впечатлений «ART-ПИКНИК» — по ссылке, о фестивале «Читай, Екатеринбург!» — на официальном сайте.
В этот день, 1 июня, с 11:00 до 19:00 гостей всех возрастов ждёт насыщенная программа, организаторы которой выбрали яркий девиз: «Расцветай вместе с культурой Екатеринбурга». В игровой зоне парка посетители развлекутся гигантскими головоломками, настольными играми, познавательной «бродилкой» об истории города, а также велопрогулкой по мотивам поэзии Александра Пушкина. В культурном ХАБе пройдёт череда мастер-классов по изготовлению брошей, брелоков и народных кукол. Маленькие гости парка смогут раскрасить героев русских сказок и создать собственные сказочные истории. Прямо под открытым небом будет работать читальный зал с удобными зонами отдыха и книгами. А Саундпарк порадует мини-спектаклями, поэтическим микрофоном и театральными мастер-классами.
Кроме того, в парке в этот день будут читать лекции на различные темы, показывать мультфильмы и, конечно, музицировать. Так, на Главной сцене фестиваля «ART-ПИКНИК» выступят лучшие творческие коллективы города, а завершит вечер зажигательный концерт «Kickin' Jass Orchestra».
Подробности о фестивале впечатлений «ART-ПИКНИК» — по ссылке, о фестивале «Читай, Екатеринбург!» — на официальном сайте.
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