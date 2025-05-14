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Известный российский писатель встретится в Екатеринбурге с детьми и взрослыми
Иллюстрация: фрагмент обложки одной из книг про Таню Гроттер
Ближе к концу месяца, 29 мая, в Екатеринбурге пройдёт встреча с одним из самых известных российских детских писателей — Дмитрием Емцом. Это будет редкая возможность познакомиться с автором, чьи книги стали проводниками в мир фантазии для многих детей и подростков.
Дмитрий Емец расскажет о своем творческом пути, откроет закулисье писательского ремесла, поделится секретами создания ярких персонажей и захватывающих сюжетов. Участники встречи смогут задать автору вопросы, услышать живые истории о литературе и вдохновении, а также получить автограф. Организаторы встречи обещают теплую, вдохновляющую атмосферу и живое общение.
Мероприятие пройдёт на «Станции вольных почт» (проспект Ленина, 11а). Начало запланировано на 13.00. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.
Для справки, Дмитрий Емец — российский писатель, сценарист, автор популярных серий книг для детей и подростков. Наибольшую известность ему принёс цикл о волшебнице Тане Гроттер — своеобразной пародийной версии «Гарри Поттера», которая вскоре обрела самостоятельную литературную ценность. Среди других известных серий — «Мефодий Буслаев», «ШНыр», «Мутантики». Общий тираж книг Дмитрия Емца превышает 5 миллионов экземпляров. Его произведения отличаются динамичным сюжетом, живым юмором и глубиной тем, актуальных для молодёжной аудитории.
Дмитрий Емец расскажет о своем творческом пути, откроет закулисье писательского ремесла, поделится секретами создания ярких персонажей и захватывающих сюжетов. Участники встречи смогут задать автору вопросы, услышать живые истории о литературе и вдохновении, а также получить автограф. Организаторы встречи обещают теплую, вдохновляющую атмосферу и живое общение.
Мероприятие пройдёт на «Станции вольных почт» (проспект Ленина, 11а). Начало запланировано на 13.00. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.
Для справки, Дмитрий Емец — российский писатель, сценарист, автор популярных серий книг для детей и подростков. Наибольшую известность ему принёс цикл о волшебнице Тане Гроттер — своеобразной пародийной версии «Гарри Поттера», которая вскоре обрела самостоятельную литературную ценность. Среди других известных серий — «Мефодий Буслаев», «ШНыр», «Мутантики». Общий тираж книг Дмитрия Емца превышает 5 миллионов экземпляров. Его произведения отличаются динамичным сюжетом, живым юмором и глубиной тем, актуальных для молодёжной аудитории.
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