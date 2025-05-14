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Творчество «бойцов графического фронта» можно увидеть в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ
Иллюстрация: УрГАХУ / t.me/usaaa_ru
К своему полувековому юбилею Музей архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета решил напомнить, что рисунки грифельным карандашом тоже могут быть шедеврами изобразительного искусства. Именно из них состоит новая выставка.
Выставка «Искусство грифеля. Герои штриха и линии» вобрала лучшие графические работы преподавателей и выпускников Свердловского архитектурного института (ныне УрГАХУ). Среди них рисунки грифелем Валентины Иоффе, Алексея Лопато, Ольги Пакалиной, Владимира Ганзина и Юрия Потапова. Зрители могут увидеть, как законченные произведения, так и наброски, созданные в разные годы. Несмотря на различия в подходах и техниках, все работы объединяет высокое качество исполнения и неординарный взгляд художника на изображаемые объекты.
Все представленные мастера состоят в профессиональных творческих союзах, работают не только в графике, но и в живописи, скульптуре, однако именно рисунок для них остаётся основой и точкой отсчёта. За годы преподавания они передали знания более чем полутора тысячам студентов, многим из которых открыли путь в искусство. Значительная часть работ поступила в музейные фонды к предыдущему, некруглому юбилею музея ровно пять лет назад.
Юбилейная выставка работ «бойцов графического фронта» продлится два месяца. Достаточное время, чтобы выбрать удобный для ознакомления с грифельными шедеврами день.
Выставка «Искусство грифеля. Герои штриха и линии» вобрала лучшие графические работы преподавателей и выпускников Свердловского архитектурного института (ныне УрГАХУ). Среди них рисунки грифелем Валентины Иоффе, Алексея Лопато, Ольги Пакалиной, Владимира Ганзина и Юрия Потапова. Зрители могут увидеть, как законченные произведения, так и наброски, созданные в разные годы. Несмотря на различия в подходах и техниках, все работы объединяет высокое качество исполнения и неординарный взгляд художника на изображаемые объекты.
Как подчеркнул один из авторов представленных работ, профессор кафедры рисунка Алексей Лопато, «рисунок — один из способов постижения гармонии в отображении зримого и воображаемого мира».
Все представленные мастера состоят в профессиональных творческих союзах, работают не только в графике, но и в живописи, скульптуре, однако именно рисунок для них остаётся основой и точкой отсчёта. За годы преподавания они передали знания более чем полутора тысячам студентов, многим из которых открыли путь в искусство. Значительная часть работ поступила в музейные фонды к предыдущему, некруглому юбилею музея ровно пять лет назад.
Юбилейная выставка работ «бойцов графического фронта» продлится два месяца. Достаточное время, чтобы выбрать удобный для ознакомления с грифельными шедеврами день.
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